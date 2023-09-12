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Вторник 12 сентября

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"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова

"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова
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Фотография, на которой Асмус стоит в пышном свадебном платье, теперь украшает ее личную страницу в соцсети.

Кристина Асмус всполошила своих подписчиков, опубликовав фотографию в свадебном платье. Так снимок еще и оказался с подписью: "Я выхожу замуж во второй раз". Подписчики оказались заинтригованы с первых секунд и начали задаваться вопросами: кто этот тайный жених? Где актриса его прятала? Ведь со времен развода с Гариком Харламовым про ее личную жизнь немного информации.

Вот только все это оказалось шуткой. Актриса действительно выходит замуж, но только в новом фильме, в котором и примерила образ невесты. Она так и написала — "выхожу замуж.... но только в кино". Просто не все подписчики сразу заметили эту, так скажем, сноску.

Фанаты уже обрадовались за звезду, подумав, что Кристина Асмус нашла свое счастье после Харламова. Она и правда нашла – в работе.

"Мастер интриги", – посмеялись над шуткой Кристины Асмус подписчики.

Напоминаем, что Гарик Харламов и Кристина Асмус состояли в браке 8 лет. У них есть общая дочь Анастасия, девочке уже 9 лет. Сейчас Кристина погрузилась в работу и встречается с молодым актером Романом Евдокимовым. Гарик Харламов тоже счастлив, он встречается с актрисой Катериной Ковальчук.

Ранее "Дни.ру" писали, что Кристина Асмус подверглась домашнему насилию.

12 сентября 2023, 13:02
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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