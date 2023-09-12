"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему

Подписчики поделились своим мнением касательно отношений Прилучного с женой.



Ранее Павел Прилучный всегда держал подробности своих романов в тайне от любопытных фанатов, и им приходилось по крупицам собирать общую картину того, что происходило в жизни "Мажора". Но в новых отношениях все изменилось. Со своей нынешней супругой, актрисой Зепюр Брутян, артист радует подписчиков совместным контентом в Сети на постоянной основе, что и вызвало подозрение у внимательных фанатов. Они считают, актер пытается показать то, чего на самом деле нет. Речь о его чувствах к супруге.



Например, недавно в Сети на личной странице Зепюр Брутян появилось романтическое видео с Павлом Прилучным. Запись – нарезка милых кадров пары с отдыха.

"Настоящая любовь существует", – подписала видео Зепюр Брутян.

Возможно, 27-летняя актриса думает, что так и есть. Вот только подписчики в браке 35-летнего Прилучного с молоденькой женой обнаружили проблему. По их мнению, горячо любит в этом союзе только она. В глазах актера фанаты не увидели "огня". Пишут, якобы Павлу так удобно, он старается делать вид, что счастлив, но правда видна невооруженным глазом.

"Ну зипи точно любит надо отдать должное но … у него уже были история и тоже сын первенец …. Эх бабы", "А мне все равно жалко его бывшую", "Зиппи конечно любит, а вот Павлу так удобно, он старается, но мало огня в глазах как с ее стороны, просто позволяет себя любить", – написали в комментариях под видео.

Напоминаем, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились чуть более года назад. 25 августа у пары была первая годовщина. Четыре месяца назад актриса родила звезде сына.

Ранее "Дни.ру" писали, что Прилучному дорого обходится содержание новой семьи.