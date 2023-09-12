Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Вторник 12 сентября

08:02"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров? 06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров?

"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров?
288

Поющая телеведущая пришла к успеху не просто так. Для этого Ольга Бузова много занималась важным делом.

Популярность звездной красотки растет из года в год, а ее усердию на карьерном поприще можно только позавидовать. Кажется, что певица трудится даже на отдыхе, и в этом есть доля правды. Ольга Бузова привыкла выжимать из своих возможностей максимум, поэтому теперь имеет почти все, о чем другие мечтают.

В интервью Пятому каналу знаменитость призналась, что у нее есть суперспособность. Звезда получила ее, благодаря учебе в университете. Артистка получала образование, параллельно снимаясь в шоу "Дом-2". Чтобы хорошо сдавать экзамены, Ольга Бузова зубрила материал из учебников и в итоге приобрела феноменальную память.

Мозг поп-дивы по сей день работает на ура, словно компьютер. Этим незаменимым органом знаменитость восхищает всех партнеров, коллег, поклонников. Ольга Бузова гордится результатами кропотливого труда. Светская львица быстро запоминает большой объем информации, что приносит пользу в делах.

"Все об этом знают. И это, конечно, мне очень пригодилось по жизни", — отметила звезда.

Напомним, поющая телеведущая училась в Санкт-Петербурге. Ольга Бузова окончила географический факультет популярного вуза. Студенческие годы оставили у нее только приятные впечатления.

12 сентября 2023, 08:02
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга

"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги

Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги
Наследница знаменитой актрисы погрязла в долгах. Жизнь Анастасии Заворотнюк уже не первый год остается под прицелом общественности.

"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной

"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной
Заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной не становится лучше. Об этом сообщила супруга единственного сына актрисы. Недавно в прессе стала распространяться информация о том, что Светлана Светличная страдает деменцией.

"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии

"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии
Певица переживает непростой переиод после того, как попала в серьезное ДТП. Больше месяца назад популярная певица пропала со всех радаров.

Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи

Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи
Стало известно, что Прилучному приходится много работать, чтобы обеспечить Брутян. Известный актер постоянно радует поклонников своим участием в кино и сериалах.

Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу

Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу
Лера Кудрявцева оказалась в одной постели с Маратом Башаровым на съемках шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Выпуск передачи был посвящен обсуждению спален знаменитостей. Кудрявцева и Башаров хотели выяснить, в каких условиях отдыхают гости студии и есть ли у них любимые позы для сна.

Выбор читателей

11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 10/09ВскВернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное