Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги

Наследница знаменитой актрисы погрязла в долгах.



Жизнь Анастасии Заворотнюк уже не первый год остается под прицелом общественности. Дело в том, что четыре года назад стало известно, что популярная актриса борется с тяжелой болезнью – глиобластомой. Ни близкие, ни сама звезда не комментируют состояние здоровья.

И пока звезда «Моей прекрасной няни» пропала со всех радаров, журналисты активно наблюдают за жизнью ее дочери – Анны Заворотнюк. На днях стало известно, что «Сбербанк» подал в суд на наследницу актрисы. Оказалось, что девушка задолжала 85 тысяч рублей. Банк потребовал вернуть крупную сумму у дочери Заворотнюк.

Причина, к сожалению, не известна. Однако в Сети уже выдвинули несколько предположений. Возможно, Заворотнюк-младшая не оплатила кредитку. Другая же версия гласит, что это еще старый долг за шоурум, который она открывала. Стартап не принес особого успеха, и вскоре девушка его закрыла.

Видимо, в жизни семьи популярной актрисы идет череда финансовых несчастий. В начале августа стало известно, что Анастасии Заворотнюк заблокировали счета из-за налоговой задолженности. Размер долго, по данным СМИ, составляет 170 тысяч рублей. Против звезды сериала «Моя прекрасная няня» возбудили дело из-за налоговой задолженности. А в начале года стало известно, что супруг Заворотнюк – Петр Чернышев должен более, чем 91 тысячу за несоблюдение правил дорожного движения.