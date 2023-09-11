"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление

Певица спустя полгода опубликовала видео, в котором раскрыла причину своего исчезновения.

Вот уже как полгода популярная артистка 90-х пропала со всех радаров. Ее потеряли не только поклонники, но и близкие люди. Неоднократно окружение певицы признавалось, что Азиза не отвечает на их звонки и сообщения. Фанатам оставалась только догадываться, что происходит с их любимицей.

Однако сегодня Азиза прервала молчание. Певица вышла на связь спустя полгода, чтобы сделать важное заявление о том, что с ней происходило. В своем микроблоге она опубликовало видео, где поделилась с поклонниками причиной внезапной пропажи с радаров. По ее словам, она прочитала новости, где все потеряли ее, поэтому приняла решение объясниться из первых уст.

"Оказывается меня все потеряли, оказывается уже полгода не могут понять, где находится Азиза... Скажу вам сразу я жива, здорова и мне кажется прекрасно выгляжу", – похвалила себя певица.

Как оказалось, причин ее исчезновения было много разных, но поделилась артистка только одной. По ее словам, все это время она находилась в конфетно-букетном периоде. На откровенном признании видео обрывается.

К слову, перед своим исчезновением певица делилась проблемами в браке с ее возлюбленным – итальянцем, который моложе Азизы на 16 лет. Так что, поклонникам ничего не остается, как гадать, про кого в своем видео говорит звезда. Возможно, про мужа-итальянца, а может и кто-то другой украл сердце певицы.