Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Понедельник 11 сентября

14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 12:05После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах? 10:23Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой 08:01Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью 06:06Смешную белку с ценным угощением сняли на видео 04:03Когда исчезнут комары? Ответил эксперт 02:24"Любовь и голуби" на новый лад: 10 фактов о новом фильме "Праздники" 00:01Тиран и его жертва: почему любимый человек приносит разрушение 21:37"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду 20:31Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса 18:56"Я была непростительно счастливою": молодая жена Эрнста получила по заслугам 18:11После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное 17:46"Захочется что-нибудь куда-нибудь натянуть": Караулова о пластических операциях 15:30Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит 14:48"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей

"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей
133

Покинув Россию, известная актриса побывала в мрачных передрягах. Она не отчаялась даже в тюрьме, куда попала из-за просроченной визы. Двое суток в изоляторе, месяц под строгим контролем... Зато теперь есть, что вспомнить!

Зрителю артистка знакома по фильму "Географ глобус пропил", также она сыграла роль в драме Бориса Грачевского "Крыша", снималась в картине "Кухня: Последняя битва" и других лентах. На съемках Анфиса Черных испытала немало сюрпризов, но события реальной жизни явственно превзошли экранные сюжетные линии.

Первое путешествие в Индию превратилось для знаменитости в самое настоящее приключение. Об этом девушка честно заговорила в интервью WomanHit. Испытаний за границей Анфиса Черных не планировала — она просто купила билет на самолет, а приземлившись, попала будто в другой мир, который сейчас называет второй родиной.

В Индии звезда кино достаточно насмотрелась на грязь, однако ее мировоззрение в этой стране поменялось благоприятным и удивительным образом. Ну а еще из-за проблем с документами актриса вляпалась в проблемы с законом и оказалась заключена под стражу.

В итоге Анфису Черных все же выпустили на свободу. Вернувшись в Россию, знаменитость тепло отзывается об Индии, но всем подряд в восточную страну лететь не советует.

"Если ты не готов выйти из зоны комфорта, отказаться от внешнего удобства, конечно, не стоит отправляться туда. Но если гармония внутри, ты можешь ехать в поезде у параши, рядом с тараканами — и ощущать себя прекрасно!" — объявила звезда кино.

11 сентября 2023, 14:02
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история

Фото: Архив &quot;Дни.ру&quot;
Фото: Архив &quot;Дни.ру&quot;
Фото: Архив &quot;Дни.ру&quot;
Фото: Архив &quot;Дни.ру&quot;

По теме

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

В Индии из трещины в тротуаре выползли крокодилы – видео

От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное

От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное
Исполнитель впервые выступил на площадке такого масштаба. Буквально недавно отгремел большой концерт SHAMAN'а на "Газпром Арене", который собрал более 40 тысяч человек.

"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте

"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте
Народный артист рассказал про своего "дружка" поклонникам. Владимир Винокур не перестает шокировать даже в 75 лет. Пока певица Лайма Вайкуле угрожает россиянам и жалеет о карьере в СССР, ее бывший лучший друг Владимир Винокур разъезжает по курортам Краснодарского края с концертами.

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа
Врачи делают предположения о возможных операциях актера. Секс-символ советского кино Игорь Костолевский, которому в этом году исполнилось 75 лет, продолжает сохранять юношеский внешний вид и задор.

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений
Правда ли, что исполнитель после развода стал сторонником свободных отношений? Григорий Лепс после развода решил вспомнить лихую молодость и уйти в отрыв, где он просто утопает во внимании женщин.

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок
Ольга Кузьмина улетела с мужем на отдых и якобы не догадывалась, куда летит. Актриса Ольга Кузьмина попала под шквал хейта со стороны аудитории за свой необычный поступок.

Выбор читателей

09/09СбтПрооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 09/09СбтПродолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 09/09СбтОдетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище