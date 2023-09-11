"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте

Народный артист рассказал про своего "дружка" поклонникам. Владимир Винокур не перестает шокировать даже в 75 лет.

Пока певица Лайма Вайкуле угрожает россиянам и жалеет о карьере в СССР, ее бывший лучший друг Владимир Винокур разъезжает по курортам Краснодарского края с концертами. Южные гастроли знаменитого комика вызывают интерес у публики — на выступлениях зал ликует и повсюду раздается громкий смех.

75-летний мужчина презентует себя сразу в двух амплуа: как певец и комедиант. На сцене он исполняет бессмертные музыкальные композиции, а участвуя в юмористических сценках Владимир Винокур отличается фривольностью.

Как стало известно "Дни.ру", в работе артист сделал упор на взрослую тематику. В одном из номеров концерта он играет роль пациента, который неудачно отвечает на вопросы врача о мужской силе. Веселый Винокур вещает, как его "лысый дружок зависает с девками".

В минувшее воскресенье юморист тряхнул стариной в Лазаревском, курортном районе Большого Сочи. Зрители получили яркие эмоции, наблюдая за мастером комедийного жанра.

"Владимир Винокур очень бодрый, подвижный. Голос приятный, прям жених. Все шутки ниже пояса. Юмор для пенсионеров", — поделилась с "Дни.ру" посетительница концерта Мария Берсенева.