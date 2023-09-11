Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Понедельник 11 сентября

12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 12:05После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах? 10:23Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой 08:01Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью 06:06Смешную белку с ценным угощением сняли на видео 04:03Когда исчезнут комары? Ответил эксперт 02:24"Любовь и голуби" на новый лад: 10 фактов о новом фильме "Праздники" 00:01Тиран и его жертва: почему любимый человек приносит разрушение 21:37"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду 20:31Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса 18:56"Я была непростительно счастливою": молодая жена Эрнста получила по заслугам 18:11После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное 17:46"Захочется что-нибудь куда-нибудь натянуть": Караулова о пластических операциях 15:30Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит 14:48"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну 14:06"Новый борец": куда Якубович решил уйти с Первого канала 12:24"Не сможет спеть": какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену 11:26"Психологические проблемы": почему бывший Ким Кардашьян творит беспредел на публике
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений
288

Правда ли, что исполнитель после развода стал сторонником свободных отношений?

Григорий Лепс после развода решил вспомнить лихую молодость и уйти в отрыв, где он просто утопает во внимании женщин. На вопросы СМИ о своей девушке он не стесняясь отвечает: "Вы это про какую?". Видимо, артист уже сам запутался.

В браке с бывшей супругой Анной у него родилось четверо детей. Нерушимый, как всем долгое время казалось, союз продлился 20 лет, но дал трещину. И после неудачного опыта длиной в треть жизни певец не стал искать новые серьезные отношения, а просто решил жить в свое удовольствие.

Он открыто говорит о том, что ему нравится политика свободных отношений. Поэтому на различных видео в интернете можно увидеть, как певец нежно воркует с Полиной Гагариной или заигрывает певицей Анной Асти, которая, кстати, замужем. А недавно Лепс и вовсе чуть не устроил драку с Леонидом Ярмольником за право танцевать с Ларисой Долиной.

Исполнитель раскрыл подробности любовных приключений. Он признался, что пользовался услугами "ночных бабочек", а с уйти с вечеринки при желании может с любой девушкой.

"Вопрос упирается в деньги", – намекнул он.

На вопросы о том, знакомятся ли дамы с Григорием Лепсом сами, зная, кто он, певец в шутку ответил, что уже старый, бедный и безработный, поэтому — нет. И правда: у исполнителя лишь есть трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке, две квартиры в столице и шесть люксовых автомобилей.

Сейчас Лепс состоит в свободных отношениях с девушкой, которую он усердно прячет от публики. От ответов на вопросы про свадьбу тоже уворачивается. Вероятно, певец прочувствовал вкус свободы и больше не хочет быть окольцованным.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лепс категорично высказался о будущем дочери.

11 сентября 2023, 11:30
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com
НТВ, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

По теме

"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа
Врачи делают предположения о возможных операциях актера. Секс-символ советского кино Игорь Костолевский, которому в этом году исполнилось 75 лет, продолжает сохранять юношеский внешний вид и задор.

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок
Ольга Кузьмина улетела с мужем на отдых и якобы не догадывалась, куда летит. Актриса Ольга Кузьмина попала под шквал хейта со стороны аудитории за свой необычный поступок.

"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене

"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене
Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел на одном из корпоративов. Вячеслав Макаров – известный на всю страну ведущий, звезда многих нашумевших телешоу и завидный холостяк.

"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне

"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне
Виктория Боня поделилась подробностями неудачной пластики, на что получила едкие комментарии от Ксении Бородиной. Блогер улетела в США, чтобы ее прооперировал звездный хирург, который менял внешность самой Беллы Хадид.

"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте

"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте
Старшая дочь Аллы Пугачевой давно живет в Америке. Но жизнь там, как уверяет ее коллега, вовсе не сахар. Со стороны кажется, что Кристина Орбакайте, как и многие звезды, купается в роскоши.

Выбор читателей

09/09СбтПрооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 09/09СбтПродолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 09/09СбтОдетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте