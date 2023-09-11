От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное

Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Понедельник 11 сентября

14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 12:05После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах? 10:23Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой 08:01Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью 06:06Смешную белку с ценным угощением сняли на видео 04:03Когда исчезнут комары? Ответил эксперт 02:24"Любовь и голуби" на новый лад: 10 фактов о новом фильме "Праздники" 00:01Тиран и его жертва: почему любимый человек приносит разрушение 21:37"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду 20:31Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса 18:56"Я была непростительно счастливою": молодая жена Эрнста получила по заслугам 18:11После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное 17:46"Захочется что-нибудь куда-нибудь натянуть": Караулова о пластических операциях 15:30Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит 14:48"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное

От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное
546

Исполнитель впервые выступил на площадке такого масштаба.

Буквально недавно отгремел большой концерт SHAMAN'а на "Газпром Арене", который собрал более 40 тысяч человек. Шоу настолько взбудоражило поклонников, что во время шоу случилось непредвиденное.

SHAMAN впервые выступал на стадионе, который рассчитан на такое огромное количество человек. Послушать певца вживую пришли люди почти всех возрастов, даже пенсионеры. Многие пришли целыми семьями.

Мероприятие началось пафосным видео, в котором SHAMAN прилетает на вертолете и забирает таинственный чемодан, а после садится на байк и уезжает в закат. Элементы из видео потом были использованы на самом шоу, но тут без спойлеров. Еще одним из интересных моментов на концерте было выступление певца с отцом.

Однако вся жара началась, когда SHAMAN спустился к поклонникам, чтобы спеть вместе. Одной из фанаток даже повезло станцевать с певцом. Вот только она так переволновалась, что потеряла сознание прямо во время выступления, находясь в объятьях исполнителя. Охранники тут же унесли ее за кулисы, чтобы там ей оказали первую помощь.

В целом, концерт прошел весело. Фанаты очень сильно поддержали Шамана и его творчество, придя в футболках с надписью "Я Русский". А некоторые и вовсе сделали маникюр в цветах флага России.

Ранее "Дни.ру" писали, что Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом.

11 сентября 2023, 13:03
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

По теме

"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей

"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей
Покинув Россию, известная актриса побывала в мрачных передрягах. Она не отчаялась даже в тюрьме, куда попала из-за просроченной визы. Двое суток в изоляторе, месяц под строгим контролем... Зато теперь есть, что вспомнить! Зрителю артистка знакома по фильму "Географ глобус пропил", также она сыграла роль в драме Бориса Грачевского "Крыша", снималась в картине "Кухня: Последняя битва" и других лентах.

"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте

"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте
Народный артист рассказал про своего "дружка" поклонникам. Владимир Винокур не перестает шокировать даже в 75 лет. Пока певица Лайма Вайкуле угрожает россиянам и жалеет о карьере в СССР, ее бывший лучший друг Владимир Винокур разъезжает по курортам Краснодарского края с концертами.

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа

Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа
Врачи делают предположения о возможных операциях актера. Секс-символ советского кино Игорь Костолевский, которому в этом году исполнилось 75 лет, продолжает сохранять юношеский внешний вид и задор.

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений

"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений
Правда ли, что исполнитель после развода стал сторонником свободных отношений? Григорий Лепс после развода решил вспомнить лихую молодость и уйти в отрыв, где он просто утопает во внимании женщин.

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок

Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок
Ольга Кузьмина улетела с мужем на отдых и якобы не догадывалась, куда летит. Актриса Ольга Кузьмина попала под шквал хейта со стороны аудитории за свой необычный поступок.

Выбор читателей

09/09СбтПрооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 09/09СбтПродолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 09/09СбтОдетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище