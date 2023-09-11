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Понедельник 11 сентября

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"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте

"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте
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Старшая дочь Аллы Пугачевой давно живет в Америке. Но жизнь там, как уверяет ее коллега, вовсе не сахар.

Со стороны кажется, что Кристина Орбакайте, как и многие звезды, купается в роскоши. Но ее коллега по сцене певица Алена Кравец уверяет, что это не так.

"Кристина привыкла к определенному уровню жизни и комфорта, – говорит Алена. – В России ведь она выходила в число самых высокооплачиваемых исполнителей, получая около двух с половиной миллионов за концерт. Частное выступление стоило почти в два раза дороже. Но концерты в России Орбакайте давно не дает, а на корпоративы и прочие закрытые выступления ее не приглашают. Тем более, что заказники артистка сейчас хотела бы давать в Турции и на Кипре, но не на родине".

Объяснила Кравец и причины. "Во-первых, у нее давно нет новых хитов, – загибает пальцы Алена. – Во-вторых, ее просто боятся приглашать из-за антироссийской позиции ее матери и отчима. Кому хочется быть спонсором семьи иностранного агента?!"

Поэтому, как считает Кравец, положение у Орбакайте бедственное: "Деньги имеют свойство исчезать. Если же все так пойдет и дальше, Кристине впору будет стоять на паперти у католического костела".

Фото: Дни.ру

Напомним, Кристина Орбакайте мечтала о европейском туре с 2020 года, но за три года в Старом свете ей так и не удалось выступить. Сначала все планы нарушила пандемия потом – политика.

11 сентября 2023, 07:58
Фото: Дни.ру
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Рената Литвинова. Фото: Социальные сети
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Социальные сети

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