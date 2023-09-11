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Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз

Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз
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С нынешней женой Региной Бурд у Сергея Жукова это будет уже четвертый ребенок. Также у певца есть взрослая дочь от первого брака.

Известный исполнитель группы "Руки Вверх" и его жена, вероятно, ожидают пополнения в своей и без того уже большой семье. На фестивале "Новый сезон" У Регины Бурд заметили выпирающий из-под одежды округлившийся живот. Из-за этого в интернете стали писать о беременности артистки.

Многодетная мама появилась на показе фильма Анны Меликян "Чувства Анны". Для выхода на торжественное мероприятие она надела свободное черное платье, однако оно все равно не смогло справиться со своей задачей и изменения в фигуре. Предположительно, пополнение в семье ожидается в конце текущего года.

Однако пока что официальных комментариев по поводу беременности от пары не поступало. В интернете делают выводы, основываясь лишь на том, что у Регины на мероприятии заметили живот.

Сейчас пара растит вместе троих детей. Но, помимо 14-летней Ники, 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона, также у Сергея есть дочь Александра от предыдущего брака. Кстати, старшие дети Жукова очень хотят и ждут нового брата или сестру. Они даже отправляли родителей на свидания, чтобы, так скажем, ускорить процесс. Сильно долго ждать не пришлось.

Выйти в свет и раскрыть секрет о беременности Регина решила не просто так. В Сочи со своей 14-летней дочерью Никой она прилетела, чтобы поддержать ее в первой кинопремьере. Сегодня в рамках фестиваля "Новый сезон" представят сериал "Плакса", в котором юная дочь Сергея Жукова сыграла главную роль, что огромный труд для подростка. Отец во время съемок находился рядом с дочерью, так как выступил в этой картине в качестве продюсера.

11 сентября 2023, 02:03
Фото: Сергей Жуков и Регина Бурд. АГН Москва / Global Look Press / globallookpress.com
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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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