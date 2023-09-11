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Понедельник 11 сентября

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Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности

Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности
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Аппетитное блюдо с полезным составом разнообразит рацион. Актриса выбирает здоровое питание, а на кухне творит чудеса.

С глаз долой полуфабрикаты — настало время витаминов. Чтобы укрепить защитные силы организма осенью, стоит приглянуться к растительной пище. Вкусный питательный салат наполнит силами и зарядит хорошим настроением. Однажды Елизавета Боярская представила рецепт, пройти мимо которого настоящее преступление.

Итак, готовим еду для красоты и стройности. Немного продуктов, немного времени — и результат превосходит все ожидания. Как приготовить вкусный салат, который рекомендует Елизавета Боярская? Переходим к ингредиентам.

Нам понадобятся:

Стебли сельдерея — 3 штуки,

Зеленые яблоки — 2 штуки,

Апельсин — 1 штука,

Банан — 1 штука,

Грецкий орех — 2 столовые ложки,

Изюм без косточек — 2 столовые ложки,

Натуральный йогурт низкой жирности — 125 граммов.

Рецепт

Сначала Елизавета Боярская срезает с яблок кожицу и сердцевину, а банан и апельсин очищает от кожуры. Затем актриса все это нарезает вместе со стеблями сельдерея и выкладывает в салатник. Последние штрихи — добавить к составу орех и изюм, перемешать. Салат актриса заправляет йогуртом. Получается превосходно!

По словам артистки, способы приготовления блюда разные. Этот вариант Елизавета Боярская использует, когда хочется сладкого.

Рецепт довольно простой и удобный. Сохраняйте его и наслаждайтесь вкусным салатом!

11 сентября 2023, 06:13
Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
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