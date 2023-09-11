Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности

С глаз долой полуфабрикаты — настало время витаминов. Чтобы укрепить защитные силы организма осенью, стоит приглянуться к растительной пище. Вкусный питательный салат наполнит силами и зарядит хорошим настроением. Однажды Елизавета Боярская представила рецепт, пройти мимо которого настоящее преступление.
Итак, готовим еду для красоты и стройности. Немного продуктов, немного времени — и результат превосходит все ожидания. Как приготовить вкусный салат, который рекомендует Елизавета Боярская? Переходим к ингредиентам.
Нам понадобятся:
Стебли сельдерея — 3 штуки,
Зеленые яблоки — 2 штуки,
Апельсин — 1 штука,
Банан — 1 штука,
Грецкий орех — 2 столовые ложки,
Изюм без косточек — 2 столовые ложки,
Натуральный йогурт низкой жирности — 125 граммов.
Рецепт
Сначала Елизавета Боярская срезает с яблок кожицу и сердцевину, а банан и апельсин очищает от кожуры. Затем актриса все это нарезает вместе со стеблями сельдерея и выкладывает в салатник. Последние штрихи — добавить к составу орех и изюм, перемешать. Салат актриса заправляет йогуртом. Получается превосходно!
По словам артистки, способы приготовления блюда разные. Этот вариант Елизавета Боярская использует, когда хочется сладкого.
Рецепт довольно простой и удобный. Сохраняйте его и наслаждайтесь вкусным салатом!