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Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо

Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо
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Сегодня отмечает свой день рождения Лариса Долина. Знаменитой джазовой певице исполнилось 68 лет.

Певице Ларисе Долиной исполнилось 68 лет. По этому поводу артистка обратилась к поклонникам.

"Ну что ж, 68-й день рождения отмечаю с надеждой, любовью и верой, что снова все смогу! В паспорт заглядывать странно, ощущать свой возраст? Нет, даже ни малейшего намека! По всем показателям мне лет 45, не больше. И это вовсе не кокетство и не желание омолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — и физическое, и психологическое", — цитирует звезду пресса.

Долина по сей день не дает себе поблажек и все свободное время посвящает работе. Даже день рождения артистке пришлось праздновать на борту самолета, возвращаясь с гастролей.

Тем неожиданнее для нее стало поздравление от коллектива, к которому присоединились сотрудники воздушного судна. Долиной устроили настоящий сюрприз в бизнес-классе самолета. Саксофонист исполнил знаменитую композицию "Happy Birthday to You", остальные дополнили мелодию вокальным исполнением и вручили букет цветов.

Судя по обнародованным кадрам, артистка явно не ожидала такого внимания, засмущалась и начала прикрывать лицо руками. Лариса Александровна была в воздухе без всякого макияжа, давая коже возможность перенести полет в наиболее щадящем режиме.

Поклонники сошлись во мнении, что Долина выглядит прекрасно. Также они присоединились к поздравлениям.

10 сентября 2023, 16:56
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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