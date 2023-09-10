А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой

Рэпер Джиган оценил внешний вид Седоковой. Что думает супруга музыканта на этот счет?

Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Звезда выделяется среди прочих стилем в одежде, подчеркивающим ее точеную фигуру, а также известна своими громкими романами с мужчинами.

Даже сегодня, когда Анна счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она все равно считается крайне желанной женщиной, способной увести чужого мужа . Недавно Седокова опубликовала в личном блоге короткое видео, на котором красуется в откровенном супероблегающем комбинезоне из красного кружева.

Вид артистки оценил рэпер Джиган, который поставил лайк под публикацией. У многих возник вопрос, как на это отреагировала бы Оксана Самойлова? Дело в том, что до недавнего времени в браке звезд было не все ладно.

Известно, что супруги даже на время разъезжались, но о конкретных причинах своего временного расставания не рассказывали. Что касается Седоковой, то у Самойловой есть повод злиться на артистку. На свадьбе Джигана и Оксаны в конце прошлого года Анна произнесла весьма странный тост. Певица заявила, что песня "Холодное сердце", которая она исполнила совместно с рэпером, совсем не про его жену.