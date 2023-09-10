Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции

Ксения Собчак раскритиковала Викторию Боню за первые фотографии после пластической операции. Об этом она написала в своем телеграм-канале.



Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню, опубликовав ее фотографию после пластики и кадр из мультфильма

"Свинка Пеппа". На снимке Боня сообщила, что уже скоро покажет изменившееся лицо целиком.



"Да мы уже все волнуемся", — иронично написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Пользователи Сети поддержали Собчак и написали в комментариях свое мнение.

Поклонники сошлись во мнении, что Боня всегда была симпатичной девушкой, в погоне за идеалом переборщила. Сходство с персонажем мультфильмом они также оценили.

Стоит отметить, что недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт. В комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Собчак разместила новый ролик, в котором прогулялась по улице в необычном для себя наряде. Блондинка улыбалась перед камерой, посылала воздушные поцелуи. Виктория Боня иронично сделала то же самое.