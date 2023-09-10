Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"

Альтернативный рок, эмо-кор, метал с привкусом утраченной свободы. Атмосферные хиты для осенней ностальгии по эпохе расцвета субкультур.

Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в "шашечку": тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня.

"Верните мой 2007-й", — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки "Дни.ру".

1. Stigmata — Сентябрь

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22870600/track/1704603'>Сентябрь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/157479'>Stigmata</a> на Яндекс Музыке

2. Origami – В сердце моем

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/24496930/track/45192796'>В сердце моём</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1337916'>Origami</a> на Яндекс Музыке

3. СЛОТ – Мертвые звезды

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4837131/track/38021417'>Мёртвые звёзды</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/160514'>СЛОТ</a> на Яндекс Музыке

4. Tracktor Bowling — Черта

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/77069/track/42918702'>Черта</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/209193'>Tracktor Bowling</a> на Яндекс Музыке

5. Animal ДжаZ — Три полоски

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4837144/track/38021489'>Три полоски</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/188970'>Animal ДжаZ</a> на Яндекс Музыке

6. [AMATORY] — Дыши со мной

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/64357/track/19987679'>Дыши со мной</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/169904'>[AMATORY]</a> на Яндекс Музыке

7. Lumen — Сколько

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7787317/track/54155469'>Сколько?</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41123'>Lumen</a> на Яндекс Музыке

8. Evil Not Alone — Лепестки

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19443062/track/79111207'>Лепестки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/426204'>Evil Not Alone</a> на Яндекс Музыке

9. Психея — Он не придет

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1932460/track/35990267'>Он не придёт (For Girls)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2892605'>Психея</a> на Яндекс Музыке

10. Neversmile — Из ладони в ладонь

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7060252/track/50895558'>Из ладони в ладонь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218367'>Neversmile</a> на Яндекс Музыке

11. Ideя Fix — Плачь и танцуй

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13832855/track/77803579'>Плачь и танцуй</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2438304'>Ideя Fix</a> на Яндекс Музыке

12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10370377/track/64525517'>Последний хит осени</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218355'>3000 Миль До Рая</a> на Яндекс Музыке

13. Линия — Реквием

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14332737/track/79112116'>Реквием</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3920567'>Линия</a> на Яндекс Музыке

14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9575133/track/61410537'>Горький шоколад</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8572633'>Осень Моей Жизни</a> на Яндекс Музыке

15. 7Раса — Вечное лето

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/440624/track/3918044'>Вечное лето</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41116'>7Раса</a> на Яндекс Музыке

16. Мертвые Дельфины — На моей луне

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12340574/track/72035041'>На моей луне</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4873936'>Мёртвые Дельфины</a> на Яндекс Музыке

17. Четыре апреля — Ее месть

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5528352/track/41968652'>Её месть</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2499304'>4 Апреля</a> на Яндекс Музыке

Кто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.