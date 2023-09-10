Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"

Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в "шашечку": тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня.
"Верните мой 2007-й", — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки "Дни.ру".
1. Stigmata — Сентябрь
2. Origami – В сердце моем
3. СЛОТ – Мертвые звезды
4. Tracktor Bowling — Черта
5. Animal ДжаZ — Три полоски
6. [AMATORY] — Дыши со мной
7. Lumen — Сколько
8. Evil Not Alone — Лепестки
9. Психея — Он не придет
10. Neversmile — Из ладони в ладонь
11. Ideя Fix — Плачь и танцуй
12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени
13. Линия — Реквием
14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад
15. 7Раса — Вечное лето
16. Мертвые Дельфины — На моей луне
17. Четыре апреля — Ее месть
Кто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.