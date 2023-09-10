Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"

Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Воскресенье 10 сентября

06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он? 17:43Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя 17:10Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности 16:05Пропавшую с радаров Хаматову нашли в неожиданном месте 14:32Одетый во все черное SHAMAN не сдержал эмоций на кладбище 12:05После пережитой трагедии Роман Костомаров снимется в кино: когда ждать на экранах? 10:23Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой 08:01Нескучный дресс-код: какие наряды выбрать для работы этой осенью 06:06Смешную белку с ценным угощением сняли на видео 04:03Когда исчезнут комары? Ответил эксперт 02:24"Любовь и голуби" на новый лад: 10 фактов о новом фильме "Праздники" 00:01Тиран и его жертва: почему любимый человек приносит разрушение 21:37"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду 20:31Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса 18:56"Я была непростительно счастливою": молодая жена Эрнста получила по заслугам 18:11После пластики за 25 миллионов с лицом Виктории Бони случилось страшное 17:46"Захочется что-нибудь куда-нибудь натянуть": Караулова о пластических операциях 15:30Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит 14:48"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну 14:06"Новый борец": куда Якубович решил уйти с Первого канала 12:24"Не сможет спеть": какая напасть мешает Пугачевой выйти на сцену 11:26"Психологические проблемы": почему бывший Ким Кардашьян творит беспредел на публике 10:44Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала 10:28"Лживое лицо": злющая Поплавская унизила российскую звезду 09:56Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками 09:30Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования 08:48Жилье от государства: кому и как его можно получить 08:12"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой? 06:02Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе? 04:13Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына 02:37Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим 00:06Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре 23:53Умер российский мультипликатор Константин Арефьев 23:27"Не продаются": Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни 22:05Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей 21:15Как не подхватить ОРВИ в сентябре 20:04Легендарный советский журналист Мамедов скончался в возрасте 100 лет 19:14Критика от Лолиты стала болезненным ударом для молодой певицы на шоу "Три аккорда" 17:08Дочь певицы Славы раскрыла свое отношение к пластическим операциям 15:24"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти 14:49Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли 14:27Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике 13:23"Эффект микояновской колбасы": Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"

Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"
253

Альтернативный рок, эмо-кор, метал с привкусом утраченной свободы. Атмосферные хиты для осенней ностальгии по эпохе расцвета субкультур.

Косая рваная челка, тоннели в ушах, черно-розовый стиль и кеды в "шашечку": тренды эпохи-2007 остались позади. Бывшие эмо-киды стали скучными и взрослыми, но память о безрассудной молодости неизменно вспыхивает, когда в стареньком плеере включается та самая песня.

"Верните мой 2007-й", — кричат серьезные дяди и тети, пока в наушниках раздается до боли знакомый мотив и перед глазами горит сентябрь. Всем, кого захлестнула волна меланхолии тех времен, предлагаем слушать песни из подборки "Дни.ру".

1. Stigmata — Сентябрь

2. Origami – В сердце моем

3. СЛОТ – Мертвые звезды

4. Tracktor Bowling — Черта

5. Animal ДжаZ — Три полоски

6. [AMATORY] — Дыши со мной


7. Lumen — Сколько


8. Evil Not Alone — Лепестки


9. Психея — Он не придет

10. Neversmile — Из ладони в ладонь

11. Ideя Fix — Плачь и танцуй

12. 3000 Миль До Рая — Последний хит осени

13. Линия — Реквием

14. Осень Моей Жизни — Горький шоколад

15. 7Раса — Вечное лето

16. Мертвые Дельфины — На моей луне


17. Четыре апреля — Ее месть

Кто-то уныло опустит взгляд и решит, что былого не вернуть. Но так ли это? Чтобы слушать песни и мысленно переноситься в прошлое, не нужны ни рваная челка, ни черно-розовый гардероб. Кажется, 2007-й — это не просто год, а состояние души, поэтому он будет всегда возвращаться.

10 сентября 2023, 06:11
Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шесть главных хитов певицы МакSим

Фото МакSим из клипа на главный хит "Знаешь ли ты". В 2021 году ролик набрал более 63 миллионов просмотров. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа "Ветром стать". Хит выпущен в 2006 году в Москве. Кадр youtube.com
Певица МакSим. Фото из клипа на сингл "Мой рай". Одноименный альбом вышел в 2007 году. Кадр youtube.com
Фото певицы МакSим из клипа "Трудный возраст". Хит и одноименный альбом были посвящены подросткам, переживающим тяжелый период. Кадр youtube.com
Фото МакSим из клипа на хит "Нежность". В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием "Наше лето" совместно с рэпером Бастой. Кадр youtube.com
Певица МакSим в клипе "Отпускаю". Композиция была выпущена в дебютном альбоме "Трудный возраст" и стала одним из первых хитов. Кадр youtube.com

Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина

Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина
Экс-участница группы SEREBRO хорошеет день за днем. Ольга Серябкина готовит вкусные напитки, которые помогают держать себя в тонусе. Красавица-певица расписала в микроблоге удачные способы приготовления любимых смузи.

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
Знаменитых мужчин объединяет общее увлечение. Каждый с гордостью может представить свою коллекцию! Собирать крошки со стола могут все, а как насчет ценных предметов? В отечественном шоу-бизнесе есть настоящие мачо, чьи коллекции заслуживают внимания.

Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности

Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности
В середине лета Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Причиной экстренной госпитализации стал инсульт.

Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он?

Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он?
Анастасия Волочкова благодарна ему за материальные вложения. Когда артистка только начинала свой путь в Мариинском театре, ее пригласили участвовать в Международном конкурсе артистов балета.

Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя

Прооперированная Виктория Боня в слезах обратилась к народу: Я больше не покажу себя
Виктория Боня не смогла держать эмоционального прессинга. Блогер опубликовала видео, в котором рассказала, что чувствует из-за нападок общественности.

Выбор читателей

08/09ПтнЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса 08/09Птн"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну 09/09СбтДождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой 08/09ПтнБунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками 08/09Птн"Новый борец": куда Якубович решил уйти с Первого канала 08/09ПтнПовзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит