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Пятница 1 сентября

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Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов

Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов
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Российская актриса театра и кино Ксения Алферова показала архивный снимок в праздничный день.

Осень полноправно вступила в свои права, а в мире шоу-бизнеса повеяло ностальгией. Знаменитости тепло вспоминают уроки, одноклассников, любимых учителей и задорные перемены. Мысленно вернуться в прошлое часто помогают старые фото, которые удалось сохранить. Кинозвезда Ксения Алферова обнародовала уникальный снимок из далекого детства.

Светленькая миловидная первоклашка в белом фартуке — сразу и не узнаешь! Девичьи косички, пышные банты, спокойное решительное выражение лица. Похоже, Алферова отправилась в школу при полном параде.

Фото: телеграм-канал Ксении Алферовой

У фото есть интересная история. Актриса поделилась деталями в своем телеграм-канале. Оказывается, в первый класс маленькая Ксения пошла в Новосибирске, а спустя несколько месяцев перебралась в Москву. От родителей Алферова получила черный портфель с красной крышкой и яркой картинкой.

Возможность завести много друзей среди детей воодушевляла красавицу-первоклашку. После знакомства со школой Ксения отправилась с бабушкой фотоателье, где и получился редкий памятный кадр.

К празднику любимая родственница сделала девочке аккуратную прическу и позаботилась о наряде, а после фотосессии повела ребенка в магазин сладостей. Там Алферова набрала много разнообразных конфет, которые еще сильнее подняли настроение.

"Какая Вы красивая, Ксения!", "Очень хорошенькая и серьезная!" — написали фанаты. Поклонников поразило фото из-за мудрого и вдумчивого взгляда юной Алферовой. Актриса выглядит на карточке не по годам взрослой.

1 сентября 2023, 20:13
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Алферовой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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