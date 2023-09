Остановилось сердце: умерла известная певица и актриса

Не стало обворожительной артистки, которая обладала потрясающим голосом и блистала талантом в зарубежных фильмах. Стало известно, что из жизни ушла звезда "золотого века радио" – яркая, запоминающаяся и очаровательная женщина Лана Биттенкур.

Она прожила долгую жизнь, оставив след в искусстве Бразилии. Одним из ее главных хитов стала песня композитора Тома Жобима "If Every Were Equal To You". В середине прошлого века Лана Биттенкур получила прозвище "Интернационал", поскольку исполняла композиции на нескольких языках.

В кино знаменитость снималась не слишком активно, но ей посчастливилось работать вместе с актером и режиссером Амасио Маццаропи. В ее фильмографии — "Matematica Zero, Amor Dez", "Jeca Tatu", "Esse Rio Que Eu Amo" и другие картины.

В конце июля 91-летняя артистка попала в центр неотложной медицинской помощи с инфекцией мочевыводящих путей, а затем ее перевели в больницу Рио-де-Жанейро. Спустя месяц, врачи зафиксировали факт смерти, остановилось сердце. Известная певица и актриса умерла в понедельник, 28 августа 2023 года.

Отметим, Лана Биттенкур добилась популярности и вызвала интерес у публики в 50-е годы. Поначалу ее голос слушали по радио, а затем певица выпустила дебютный альбом. Фигуристая брюнетка с вьющимися волосами и редкой харизмой элегантно выступала на сцене и завораживала своим присутствием окружающих.