Назван новый хозяин: Пугачева тайно продала подмосковный замок

После отъезда в Израиль Примадонна оставила недвижимость

В прошлом году многие звезды отечественного шоу-бизнеса приняли решение покинуть страну. Среди них оказалась и Примадонна, которая с мужем и детьми обосновалась в Израиле. На родине у Аллы Пугачевой остались не только близкие люди, но и имущество.

В частности она бросила три недвижимости, которые располагаются в Московской области. Речь и дет не только о замке в деревне Грязь, где Примадонна до переезда в Израиль жила с семьей. Но и доме в Истре, который артистка подарила внуку Никите Преснякову, а также замок в Троицком районе.

На днях в Сети распространилась новость о том, что из-за последней собственности на имя Аллы Пугачевой было подано исковое заявление. Как стало известно, причина – задолженность по газоснабжению участка. Сумма долга составила почти 16 тысяч рублей.

Как сообщает Царьград, сразу после шокирующих общественность новостей, юристы Примадонны вышли на связь. После их заявления стало ясно, что артистка тайно продала подмосковную недвижимость. Владелицей замка она осталась только по кадастровым документам, поэтому задолженность теперь отношения к ней не имеет.

Журналисты, ссылаясь на слова соседей, также назвали нового хозяина. Им стал некий бизнесмен, который владеет одним из крупнейших ТЦ в Москве. При этом имя покупателя недвижимости Аллы Пугачевой не называется.