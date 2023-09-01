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Пятница 1 сентября

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Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске

Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске
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Мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова посетила торжественную линейку своего внука по случаю Дня знаний. На мероприятии тренер присутствовал, сидя в инвалидной коляске.

Сама Татьяна Анатольевна, со здоровьем у нее все в порядке. Татьяна Тарасова призналась, что ходит на линейки каждый год. Школа, где сначала учились два ее внука, а теперь один, ей очень нравится, там хороший педагогический состав и прогрессивная директор.

Что касается здоровья, с легендарным тренером по фигурному катанию, к счастью, все в порядке. "Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит", — цитирует тренера Пятый канал.

Ранее Татьяна Тарасова вспомнила о призере Олимпийских игр, 25-летнеи казахстанце Денисе Тене. В 2018-м чемпион попытался остановить грабителей, которые положили глаз на запчасти его авто, в итоге получил удар ножом и скончался вследствие обильного кровопролития.

Гибель преуспевающего спортсмена тогда потрясла всю страну, а Татьяна Тарасова была в шоке и глубоком трауре. Спустя годы, тренер помянула мертвого воспитанника в разговоре с журналистами. Это произошло в контексте темы о переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

1 сентября 2023, 14:18
Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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