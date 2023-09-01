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Пятница 1 сентября

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"В семье была история": почему Ваня Дмитриенко категорически против кредитов и ипотек

"В семье была история": почему Ваня Дмитриенко категорически против кредитов и ипотек
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Музыкант решил учиться на ошибках родителей, которые в свое время испытывали финансовые трудности из-за займов у банка.

Несмотря на юный возраст, 17-летний Ваня Дмитриенко имеет большую армию фанатов. Многие современные слушатели знают его благодаря хиту "Венера-Юпитер". Трек взлетел на первые строчки музыкальных чартов сразу же после выхода, а артист стал кумиром молодежи и прославился на всю страну.

Сегодня молодой певец активно строит карьеру, выступает и продолжает выпускать новые хиты. Вероятно, в свои 17 лет он может похвастаться достойным заработком. А вот у родителей Ивана, по его словам, дела шли не всегда так же гладко. В беседе с Пятым каналом артист признался, что когда-то у его семьи были финансовые трудности из-за ипотеки. Поэтому сейчас юноша крайне насторожено относится к займам у банка.

"У меня в семье была такая история с кредитами. Родители с этим разбирались", – поделился исполнитель.


Дмитриенко рассказал, что категорически против кредитов и ипотек, и никогда не стал бы ввязываться в подобную авантюру. Молодой человек признался, что у него остались неприятные воспоминания из детства. По его словам, он предпочел бы жить в скромной квартире, чем приобрести что-то лучше и просторнее, но в ипотеку.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников.

1 сентября 2023, 02:14
Ваня Дмитриенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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