"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех

В эфире ютуб-шоу блогерши забыли о рамках приличия. Певец Алексей Чумаков попал под раздачу.

Неприятные казусы, когда люди нарушают чужие границы, встречаются довольно часто. Но унижать публичного человека и насмехаться над его физическими данными в медиапространстве — это просто по-свински. Две звезды интернета пошло и цинично обсудили на камеру причинное место Алексея Чумакова. Прозвучали слова, которые явно бьют по мужскому самолюбию.

Виновницами грязного инцидента стали блогерши Карина Мурашкина и Наташа Гасанханова. С первых минут общения они сорвались на мат и практически продолжили на нем разговаривать. Спустя время они затронули тему утечки интимных фото знаменитостей. Тут-то Алексей Чумаков и стал объектом критики.

Девушки сделали примечание в ролике: "Нам очень стыдно, но мы не можем это забыть...". А затем принялись искать фото артиста "с перчинкой". Не сдерживая себя в выражениях, они подняли на смех размер достоинства Алексея Чумакова. "Там вот такой маленький член и во-о-о-т такое расплавленное яичко", — объявила Гасанханова.

Похоже, эстрадный певец подвергся травле, которую подхватили поклонницы неприличных блогерш. В комментариях зрители оказались с девушками на одной волне. Алексей Чумаков невольно оказался жертвой чужой нравственной деградации.