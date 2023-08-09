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Среда 9 августа

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Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова

Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова
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Скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым вышел на новый уровень.

Адвокат певицы Славы, Любови Успенской и некоторых других пострадавших от рук врача Елена Сенина рассказала, что подала 28 заявлений в различные инстанции. У юриста и его подопечных есть подозрения, что Тимур Хайдаров вел "серую" бухгалтерию.

По словам адвоката, количество операций, которые хирург проводил в день, можно узнать из открытых источником, там же есть сведения о примерной сумме за услуги. Исходя из этого, можно сделать вывод о доходности клиники, в которой работает Тимур Хайдаров. Но, по словам Елены Сениной, которые приводит Пятый канал, в налоговых документах отражена сумма, которая совершенно не соотносится с тем, что пациенты получали на руки памятку с просьбой вносить оплату наличными.

Таким образом юрист намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова. Правда, по словам Елены Сениной, делать какие-либо выводы пока рано. Она отметила, что во всем предстоит разобраться компетентным органам.

Правда, проверки могут затянуться на месяцы и даже годы. Дело в том, что необходимо провести ряд экспертиз и дождаться вывода экспертов.

Напомним, отправной точкой скандала стали "Сторис" певицы Славы в запрещенной социальной сети, в которых она рассказала об испорченной груди после обращения к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Позднее к артистке присоединилась Любовь Успенская и еще несколько десятков пострадавших.

9 августа 2023, 17:17
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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