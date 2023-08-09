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Среда 9 августа

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Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи

Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи
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Порочные выходки актера спровоцировали громкий скандал. Алексей Панин заявил, что Филипп Киркоров не тот, за кого себя выдает.

Масштабное интервью в Испании, которое российский артист Алексей Панин дал журналистке Ксении Собчак, стало сенсацией из-за шокирующих деталей разговора. Эмигрировавший актер пофамильно назвал звезд отечественного шоу-бизнеса, которые якобы относятся к представителям нетипичной для российского общества ориентации.

В число "счастливчиков", которых перечислил Алексей Панин, вошел поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Возмутительным образом актер выдал, будто бы исполнитель хита "Зайка моя" вступал с ним в блудодеяние и отличился половой разнузданностью.

Обвинение в аморальном для русской национальной культуры грехопадении возмутило экс-супруга Аллы Пугачевой. По словам Алексея Панина, Филипп Киркоров нанял адвоката, чтобы отомстить.

Но ни извинений, ни испуга от звезды фильма "Жмурки" не последовало. Несколько раз в микроблоге Панин снова очернил репутацию коллеги, а затем "слил" интимную переписку с человеком, который в телефоне записан как "Киркоров".

Судя по опубликованным скриншотам, один собеседник звал другого на особое мероприятие. При условии, что Алексей Панин говорит правду, ему написали следующее:

"Да такие "специфические" тусовки просто редкость, а тут мы просто *** уже три дня и захотелось сегодня в ночи полного беспредела и грязи. Прям прет ***! Ну а при таком раскладе — как без тебя?".

Отметим, что информация, заявленная от лица киноактера, является непроверенной. Каких-либо безусловных доказательств правоты Алексея Панина не было обнародовано.

9 августа 2023, 16:42
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Алексея Панина• Требует проверки

Фоторепортаж

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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