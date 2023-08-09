Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог

У Аллы Пугачевой и Софии Ротару совпадают политические взгляды.

74-летняя Алла Пугачева и 76-летняя София Ротару – две легенды отечественной эстрады, заработавшие в России любовь миллионов людей и миллионы долларов. Будучи одними из сильнейших певиц страны, они активно конкурировали за место под солнцем и даже, возможно враждовали.

Даже после развала СССР народные артистки не поделили поляну. София Ротару блистала на украинской эстраде, но и не забывала о щедром российском зрителе. Алла Пугачева чаще выступала на родине, хотя обе они гастролировали по всему миру.

В 2014 году София Ротару формально обрубила контакты с Россией, хотя и приезжала на тайные корпоративы и владела недвижимостью в нашей стране. Алла Пугачева отвернулась от россиян лишь в 2022 году. А сегодня политические взгляды звезд абсолютно сходятся.

София Ротару даже лайкнула пост Примадонны в социальных сетях. Психолог Гуля Галеева уверена, что дальнейшие "проявления терпимости, сочувствия, понимания, благодарности" со стороны украинской звезды помогут ей помириться с Аллой Пугачевой.

Меж тем, эксперт подчеркнула, что две звезды не смогут построить крепкую дружбу, речь идет лишь об улучшении отношений. Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".