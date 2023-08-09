Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Среда 9 августа

14:11Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 13:23Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера 10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева

Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева
133

Вера Васильева сыграла в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым" и других.

В среду, 9 августа, всю страну шокировала трагическая новость о кончине всенародно любимой актрисы театра и кино Веры Васильевой. Легенда советского кино, несмотря на преклонный возраст, не жаловалась на здоровье, а в последние дни радовалась жизни в окружении родных.

Как уходила 97-летняя народная артистка СССР, рассказала ее приемная дочь Дарья Милославская. Она обратила внимание, что любимой мамы не стало сразу после другой советской звезды – Юлии Борисовой. Действительно, они ушли одна за другой.

Вера Васильева и Юлия Борисова были одногодками и подругами, обе отдали десятки лет жизни своим театрам, снимались в кино, заслужили любовь и признание миллионов россиян и удостоились высшего звания для советских артистов.

Приемная дочь подчеркнула, Вера Васильева внимательно следила за состоянием Юлии Борисовой, созванивалась с ее невесткой, интересовалась здоровьем, когда подруга попала в больницу. И пережила ее всего на один день.

Дарья Милославская призналась, что еще несколько дней назад ее мама чувствовала себя прекрасно и даже наслаждалась жизнь, качаясь на качелях в саду загородного дома. Однако минувшей ночью артистке стало хуже из-за жары, уточняет ОСН.

К сожалению, медики не смогли спасти легенду. Вера Васильева, как отмечает телеканал "Царьград", до последнего выходила на сцену, в 2023 году она все еще выступала в театре. Она сыграла во многих картинах, а в 2017 году вышла документальная лента, посвященная жизни и творчеству актрисы, сообщает портал URA.RU.

9 августа 2023, 14:11
Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Martin Pohner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото:A. G. Holesch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой

Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера

Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера
Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля 2023 года. Борьба за наследство легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева получила новый оборот.

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева
Череда неожиданных смертей обрушилась на отечественный шоу-бизнес. В начале августа скончались уже три великие актрисы: Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова и Вера Васильева. Утром 9 августа поступило печальное известие.

"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем

"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем
Владимир Борисович объявил о покойной дочери и ее бывшем муже. По его словам, когда Жанна Фриске заболела, Дмитрий Шепелев отвернулся от нее. Семейная драма между семьей усопшей певицы и ее экс-супругом набирает обороты.

Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака

Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака
Актриса была замужем за хореографом Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась во время работы над фильмом "Черный лебедь". Голливудская звезда несколько месяцев назад оказалась в центре внимания.

"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике

"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике
Екатерина Волкова рассказала, решилась бы она на пластику груди и что исправила в себе. Сейчас в российском медиапространстве гремит скандал с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 07/08ПндЛужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 07/08Пнд"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 08/08Втр"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 07/08ПндТруп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера