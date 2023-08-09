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Среда 9 августа

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Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера

Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера
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Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля 2023 года.

Борьба за наследство легендарного российского модельера Вячеслава Зайцева получила новый оборот. Сын покойного кутюрье борется за огромную империю отца, которую, по его словам, пытается присвоить себя одна из то-менеджеров.

Егор Зайцев рассказал корреспонденту Пятого канала, что руководитель мужской линии Дома моды Ирина Зотова воспользовалась беспомощным состоянием 85-летнего модельера, что заполучить подпись для договора о покупке товарных знаков.

В частности, согласно документам, которые представил сын Вячеслава Зайцева, женщина сегодня владеет брендом "Слава Зайцев Kids". Однако, по его словам, Ирина Зотова в день похорон обещала сделать все возможное, чтобы наследство народного художника России перешло его родственникам.

При этом том-менеджер за несколько месяцев до смерти кутюрье "из абсолютно недееспособного человека выдавила подпись" для переоформления бренда на свое имя, уверен Егор Зайцев. Наследник модельера намерен бороться за многомиллионный бизнес отца.

К слову, Вячеслав Зайцев, действительно, мог не отдавать отчет своим действиям, за несколько лет до смерти врачи вынесли ему страшный приговор – болезнь Паркинсона. Кутюрье ушел из жизни 30 апреля 2023 года. При жизни его услугами пользовались Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха и другие звезды.

9 августа 2023, 13:23
Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Краше Началовой: 85-летний Зайцев в гробу выглядит уснувшим прекрасным принцем из сказки

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