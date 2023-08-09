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Среда 9 августа

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Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева

Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева
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Череда неожиданных смертей обрушилась на отечественный шоу-бизнес. В начале августа скончались уже три великие актрисы: Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова и Вера Васильева.

Утром 9 августа поступило печальное известие. Страна потеряла еще одну легенду, народную артистку СССР и невероятной красоты женщину, которую искренне полюбил народ. Умерла Вера Васильева, звезда советского кино, сыгравшая в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым".

Зритель хорошо помнит и сценическое творчество актрисы. На счету звезды десятки ролей, которые она блестяще продемонстировала в Театре Сатиры. Представители учреждения объявили информацию о смерти знаменитости на официальном сайте. Вера Васильева прожила почти целый век — в сентябре 2023 года ей могло бы исполниться 98 лет.

Как передает RT, причина смерти звезды пока остается тайной для широкой публики. В Театре Сатиры готовы позднее предоставить сведения о дате и времени прощания с артисткой СССР.

Уход такой талантливой, харизматичной, эстетически возвышеной личности — большое горе для коллег, поклонников, а также всех ценителей искусства, которые наблюдали за ее творчеством. Вера Васильева смогла задеть за живое даже самые черствые сердца, выполняя культурно-просветительскую миссию на актерском поприще.

9 августа 2023, 10:11
Вера Васильева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Театр Сатиры✓ Надежный источник

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Смерть кругом: ведущего "Модного приговора" Васильева доставили в крематорий

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