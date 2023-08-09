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Среда 9 августа

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"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем

"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем
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Владимир Борисович объявил о покойной дочери и ее бывшем муже. По его словам, когда Жанна Фриске заболела, Дмитрий Шепелев отвернулся от нее.

Семейная драма между семьей усопшей певицы и ее экс-супругом набирает обороты. Опухоль мозга унесла жизнь 40-летней звезды в 2015 году, с тех пор отец Жанны Фриске и Дмитрий Шепелев воюют друг с другом. Телеведущий прячет осиротевшего сына от дедушки, отказываясь идти на компромисс.

На днях Владимир Борисович Фриске дал интервью, в котором выставил оппонента негодяем. По версии мужчины, супруг жил за счет Жанны: даже в ресторане она сама оплачивала счет за всех, так как Дмитрий в нужный момент убегал в туалет.

Отец убитой раком певицы рассказал, будто Дмитрий Шепелев не брал трубку, когда жене было плохо, а потом расспрашивал врачей, станет ли Жанна Фриске такой, как прежде. Получив отрицательный ответ, он якобы перестал делать артистке дорогостоящие уколы, а вместо хорошей клиники за рубежом подыскал хоспис.

"А здесь что он у дома творил! Журналисты платили соседу, чтобы возле его дома парковать машину. Им сообщали, когда мы будем выходить из дома, чтобы они снимали. Они платили большие бабки", — поделился Владимир Борисович.

Отец умершей отметил, что Жанна Фриске не собиралась долго находиться в отношениях с супругом и понимала, что он временный вариант, необходимый для рождения ребенка. ОСН напоминает, что певица и Дмитрий Шепелев были в браке с 2011 по 2015 год.

9 августа 2023, 09:22
Жанна Фриске. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какой запомнится Жанна Фриске

Популярная певица Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет. Последние полтора года она боролась с раком головного мозга. Дни.Ру вспоминают самые яркие моменты жизни экс-солистки группы "Блестящие"
В 2003 году Жанна и ее коллега из "Блестящих" Ксения Новикова считались одними из самых сексуальных певиц страны
Всю жизнь Фриске вела и пропагандировала здоровый образ жизни, физические нагрузки и йогу
Жанна была не только певицей, но и актрисой. Например, снялась в кассовом фильме "Дневной дозор" (2005)
В 2007 году артистка продемонстрировала чудеса гибкости и силы воли в шоу "Цирк со звездами"
Сексапильная Фриске в соблазнительных нарядах была украшением красных дорожек
В 2010 году Жанна появилась в эпизоде еще одной кассовой ленты - "О чем говорят мужчины"
Для своих клипов артистка выбирала провокационные и сексуальные наряды. Например, в видео "Навсегда" (2012 год)
Телеведущему Дмитрию Шепелеву Жанна родила сына Платона
Хиты Фриске неизменно попадали на вершины хит-парадов

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