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Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака

Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака
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Актриса была замужем за хореографом Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась во время работы над фильмом "Черный лебедь".

Голливудская звезда несколько месяцев назад оказалась в центре внимания. Однако причиной стал не выход нового фильма, эффектный выход на красную дорожку или какое-то другое приятное событие. В прессе появились кадры, на которых ее супруг Бенжаменом Мильпье обнимается с молодой эко-активисткой Камиль Этье.

По слухам, Натали Портман узнала об интрижке супруга еще в марте. Его роман с 25-летней девушкой продолжался несколько недель. Пару видели вместе во время ужина, а также выходящими из одного отеля с разницей в десять минут.

Для поклонников подобные новости стали настоящим шоком, ведь семья актрисы казалась идеальной, а брак длиной в 11 лет – крепким как никогда. Пара воспитывает двоих детей – сына Алефа и дочь Амалию.

Натали Портман никак не комментировала происходящее. Однако папарацци не так давно застали актрису на прогулке вместе с супругом. В этот момент Натали горько плакала, размазывая слезы по лицу и утыкаясь носом в плечо мужа.

Пятый канал сообщает, что, судя по всему, актриса не смогла простить Бенжамену Мильпье измену. На днях она появилась на публике без обручального кольца, а в прессу просочилась информация, что звезда все-таки бросила супруга.

9 августа 2023, 08:14
Фото: DGP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
US Weekly✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Натали Портман: от юной снайперши до королевы покера

"Страна садов", 2003 год
"Леон", 1994 год
"Мои черничные ночи", 2007 год
"Париж, я люблю тебя", 2006 год
"Близость", 2004 год
"Марс атакует!", 1996 год
"Звездные войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов", 2005 год
"V" значит Вендетта", 2006 год
"Повесть о любви и тьме", 2015 год
"Храбрые перцем", 2011 год
"Хешер", 2010 год
"Больше чем секс", 2010 год

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