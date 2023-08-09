Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Среда 9 августа

06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская обнародовала свои детские мысли 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике

"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике
394

Екатерина Волкова рассказала, решилась бы она на пластику груди и что исправила в себе.

Сейчас в российском медиапространстве гремит скандал с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова. Начала "заварушку" певица Слава, пожаловавшаяся в социальных сетях на испорченную грудь после операции у звездного врача. Следом стало известно, что пострадала от его рук и Любовь Успенская, а после всплыли еще десятки недовольных клиенток. Теперь делом занимаются адвокаты. С легкой руки Александра Добровинского скандал получил название "сиськин бунт".

Актриса Екатерина Волкова отметила, что вряд ли бы стала экспериментировать с грудью. По ее словам, для нее, как и для любой женщины, этот орган "материнский", поэтому трогать его лучше не стоит. Актриса в целом не очень понимает, зачем что-то делать с грудью, ведь если мужчина любит, то форма и размер для него не так важны.

Однако в жизни Волковой был опыт пластических операций. Бывшая возлюбленная писателя Эдуарда Лимонова призналась: она уже исправила в своей внешности все, что не нравилось.

"Я делала блефаропластику, потому что мои операторы устали бороться с моей генетической наследственностью — мешком под левым глазом", – цитирует Екатерину Волкову WomanHit.

Актриса осталась довольна результатом. Волкова в целом не против пластических операций, однако все должно быть в пределах разумного.

9 августа 2023, 06:23
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Екатерина Волкова назвала абьюзером своего бывшего сожителя Эдуарда Боякова

"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте

"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте
Стройная красавица нежно погладила себя и смущенно отвернулась от камеры. Оксана Федорова очаровала поклонников. Знаменитая модель, певица и телеведущая выглядит стройной и подтянутой, что бы ни твердили злые языки.

"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков

"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков
Исполнитель хита "Я русский" Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, добился чего хотел. Пора и честь знать. Песни этого молодого российского артиста на патриотическую тематику знает и стар, и млад.

Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой

Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой
Звезда обрела вечный покой, оставив скромную просьбу, от которой по телу бегут мурашки. Когда смерть уже стояла на пороге и тихо выжидала, народная артистка СССР, удивительная "принцесса Турандот" Юлия Борисова смирилась с неизбежным.

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова
Невосполнимая утрата для России. Гениальная личность, Герой Социалистического Труда, всесоюзная любимица и замечательная актриса Юлия Борисова ушла из жизни в больнице. Еще вчера народ с полными горя и слез глазами провожал звезду Советского Союза Ирину Мирошниченко.

"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт

"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт
На прошлой неделе певица попала в автокатастрофу. Лада Дэнс пострадала настолько сильно, что не обошлось без хирургической помощи. Мир перевернулся для 56-летней звезды на трассе, когда она ехала на пассажирском сидении автомобиля.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 07/08ПндЛужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 07/08Пнд"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 07/08ПндЮрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 07/08ПндТруп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера