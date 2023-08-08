Невосполнимая утрата для России. Гениальная личность, Герой Социалистического Труда, всесоюзная любимица и замечательная актриса Юлия Борисова ушла из жизни в больнице.

Еще вчера народ с полными горя и слез глазами провожал звезду Советского Союза Ирину Мирошниченко. Похороны звезды состоялись на Троекуровском кладбище среди могил выдающихся людей искусства, без которых осиротела страна. Сегодня, 8 августа 2023 года, мы потеряли еще одну легенду театральной сцены. Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова.

Она прожила долгую и насыщенную жизнь — за 98 лет. "Царьград" передает, что актриса получила множество почетных званий, премий и наград. Но это не самое главное. Неподражаемая Юлия Борисова стала одной из тех людей, которые вывели отечественную культуру театра и кино на новый уровень.

Пятый канал узнал у директора театра Вахтангова Кирилла Крока подробности о случившемся горе. Он заявил, что в течение полугода Юлия Борисова находилась в больнице под круглосуточным контролем врачей. У нее была отдельная палата с необходимой медицинской аппаратурой.

Коллеги и близкие старались продлить жизнь народной артистке, а теперь прощаются с ней, поминая добрым словом. Юлия Борисова оставила в советском искусстве частичку своего сердца, сыграв Настасью Филлиповну в драме "Идиот", принцессу Турандот в одноименной комедии, всего и не перечислить.