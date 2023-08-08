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Вторник 8 августа

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"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт

"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт
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На прошлой неделе певица попала в автокатастрофу. Лада Дэнс пострадала настолько сильно, что не обошлось без хирургической помощи.

Мир перевернулся для 56-летней звезды на трассе, когда она ехала на пассажирском сидении автомобиля. Столкновение, увечья, госпитализация. Теперь лишь бы выкарабкаться. Вряд ли Лада Дэнс представляла себе такое. Она сильно ушиблась грудной клеткой и головой, а медики провели операцию из-за повреждения лица.

Ситуация прямо перекликается с песней иноагента Андрея Макаревича: "Вот, новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть и взлет?".

К сожалению, врач-терапевт Юрий Серебрянский вынес вердикт не из лучших. По его словам, в будущем Лада Дэнс может быть вынуждена еще лечь под нож, чтобы убрать шрамы. Кроме того, медик подозревает проблемы с внутренними органами.

В палату к пострадавшей артистке не пускают даже близких. Растет всеобщая напряженность, а поклонники принялись смотреть новости в надежде получить добрую весточку о певице. С другой стороны, главное, что Лада Дэнс вообще жива, а ведь все могло закончиться мгновенно.

"Родственники могут только плакать, кричать. Должен быть трезвый подход к больному. Родные ничего хорошего не приносят", — заявил терапевт Серебрянский.

Врач считает, что сейчас посещать артистку неуместно. К тому же сайт VSE42.RU сообщает об ухудшении ее состояния. Как говорится, слезами горю не поможешь. В любом случае, Лада Дэнс в надежных руках профессионалов. Клятву Гиппократа никто не отменял.

8 августа 2023, 18:48
Лада Дэнс. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Хулиганский вечер Лады Дэнс

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