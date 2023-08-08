Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Вторник 8 августа

15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская обнародовала свои детские мысли 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается в обследовании": всплыла правда об исчезнувшем Петросяне 12:27Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил о случае с певицей 11:16Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года 10:4616-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы 06:24Как спастись от жары: объяснил врач 04:07Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона 02:25Гонки на электросамокатах: как наказать лихача? 00:22Как отучить собаку от постоянного лая 22:06Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае 21:38"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая

"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая
297

Чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поймала удачу за хвост и берет от жизни все.

Она не лежала на печи и не ждала у моря погоды. Эта целеустремленная, умная и амбициозная женщина всегда в движении. Несколько раз она входила в рейтинги Forbes, мотивируя ленивых нищебродов и обывателей с низкими заработками работать усерднее. Татьяна Навка — тот редкий человек из элиты, который всего добился своим трудом.

Сейчас фигуристка активно реализует бизнес-проект за границей. В китайском городе Макао осенью пройдут ее непревзойденные ледовые шоу. Звезда не привыкла засиживаться на одном месте: благодаря хитрости и сноровке, Татьяна Навка спешит за высокими гонорарами, которые будто сами текут к ней в руки.

Продюсер Сергей Лавров объяснил, что звездная блондинка решила радовать азиатскую публику неслучайно. "Китайцы и японцы — самые благодарные зрители. Китайцы платят хорошо. Цена там может варьироваться. От 50 до 100 тысяч евро за каждое выступление", — поделился мнением мужчина.

Даже в такое сложное для страны знаменитость не побоялась сменить обстановку, чтобы заработать лишнюю копейку. Она просто делает то, что любит, и отдается своему делу по полной программе. Вот почему Татьяна Навка такая богатая.

8 августа 2023, 15:54
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
PopCornNews• Требует проверки

Фоторепортаж

Навка закатила шикарный праздник для дочери

На праздник Татьяна Навка позвала аниматоров (в голубом платье дочь певицы Жасмин Маргарита).
Торжество было проникнуто темой мультика "Красавица и чудовище".
На празднике веселились дети певца Стаса Михайлова.
Среди гостей отметилась Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым и сыном Анатолием.
А еще внука сопровождала жена Валентина Юдашкина Марина.

По теме

"Я категорически против": риски для дочери Навки встревожили врача
Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи"

Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи"
Фестиваль "В кругу семьи" прошел в России уже в 18-й раз. В прошлом месяце состоялся 18-й по счету международный фестиваль "В кругу семьи", посвященный, собственно, семейным и детским фильмам.

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Анна Седокова в личном блоге заинтриговала подписчиков после слухов о расставании с мужем. Артистка опубликовала видео на свою новую песню "Пятый угол", которую написала во время тяжелого периода в отношениях с супругом Янисом Тимма.

Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение

Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение
Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом. Народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* были чуть ли не самым популярным звездным семейством в России.

В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк

В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется со смертельным недугом. Обеспечивает семью ее супруг Петр Чернышев. Стало известно, что компания актрисы задолжала крупную сумму налоговой.

"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс

"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс
В минувшие выходные Лада Дэнс попала в аварию. Стали известны подробности состояния артистки. ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 06/08ВскДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 06/08Вск"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 07/08Пнд"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 07/08ПндЮрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке