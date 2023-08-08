Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот

Анна Седокова в личном блоге заинтриговала подписчиков после слухов о расставании с мужем.

Артистка опубликовала видео на свою новую песню "Пятый угол", которую написала во время тяжелого периода в отношениях с супругом Янисом Тимма. Несколько недель назад пара была чуть ли не на грани расставания: муж и жена публично выясняли отношения, перекидываясь загадочными сообщениями в "Сторис" запрещенной социальной сети с картинками. Многие тогда обвинили Анну Седокову в хайпе на личной жизни.

Однако она никак не реагирует на пересуды, продолжая шокировать поклонников и заставляя говорить о себе. На этот раз поводом стали кадры с беременным животом, которые певица показала в новом видео. Неужели артистка ждет четвертого ребенка?

На кадрах звезда появляется то в розовой нежной пижаме, обнимает и гладит внушительный живот, а через секунду предстает в сексуальном наряде из латекса. Скорее всего, беременный живот всего лишь часть образа.

Напомним, пару недель назад Анна Седокова неудачно упала перед выходом на сцену. Артистка сильно ушибла правую ногу, и ей пришлось выступать с сильнейшей болью в течение нескольких дней. Врачи разводили руками, предполагая, что синяк и отек в районе щиколотки следствие растяжения или разрыва связок.

Однако в итоге певице диагностировали стрессовый перелом. Теперь Анна Седокова передвигается в специальном фиксирующем сапоге и на костылях.