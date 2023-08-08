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Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение

Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение
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Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом.

Народная артистка СССР Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* были чуть ли не самым популярным звездным семейством в России. Публика активно следила не только за их творческой деятельностью, но и за личной жизнью. Наследники певицы и комика тоже заработали свою частичку славы. И это все рухнуло в один миг.

Сегодня в социальных сетях звездной четы можно встретить снимки из разных уголков мира, но не с родины. Максим Галкин* в очередной раз выложил фото из Израиля с женой и детьми, чем породил массу новых слухов об их отношениях с Примадонной.

После отъезда из России, как известно, Алла Пугачева закрыла свой бизнес и избавилась от некоторых объектов недвижимости. Даже знаменитый замок в деревне Грязь ушел новому владельцу. На сцену певица тоже не выходит.

В общем, содержит семью сегодня Максим Галкин*, которому приходится много гастролировать и редко видеться с семьей. Возможно, из-за этого он выложил в соцсети снимок, сделанный аж два месяца назад.

К слову, фанатов пародиста больше удивила не дата, а внешность Аллы Пугачевой. Певицу заподозрили в истощении. Некоторые подписчики обратили внимание на исхудавшие ноги звезды. "У Пугалкиной анорексия?" – сыронизировал один из комментаторов.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ

8 августа 2023, 12:47
Алла Довлатова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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