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Понедельник 7 августа

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Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера

Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера
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Светлана Джимбинова жила одна, и никто не замечал, что ее давно нет.

Тревогу забили соседи, которые наконец поняли, что уже давно не видели одну из жительниц дома на Университетском проспекте. Они отправились к женщине, но дверь никто не открыл. Не дозвонившись и не достучавшись, соседи позвонили в полицию.

Прибывшие на место стражи правопорядка вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированное тело женщины, лежащее на полу. Предположительно, Светлана Джимбинова скончалась еще в начале 2022 года, и труп пролежал в квартире год. Что стало причиной смерти известного режиссера, пока не известно.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году в Харькове. Была женой известного театрального режиссера Рубена Симонова. За свою жизнь написала несколько театроведческих работ и поставила шесть спектаклей в Театре им. Вахтангова.

7 августа 2023, 19:04
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
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