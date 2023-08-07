Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Дочь Маликова застали с бокалом в центре МосквыДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 7 августа

16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская обнародовала свои детские мысли 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается в обследовании": всплыла правда об исчезнувшем Петросяне 12:27Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил о случае с певицей 11:16Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года 10:4616-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы 06:24Как спастись от жары: объяснил врач 04:07Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона 02:25Гонки на электросамокатах: как наказать лихача? 00:22Как отучить собаку от постоянного лая 22:06Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае 21:38"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту 21:25Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 21:17Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове 20:13Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса 20:00Гузеева привела собаку на съемки нового сезона "Давай поженимся" 17:24Пугачева возмутилась развлечениями детей: Это нормально вообще? 15:22Семенович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно 15:00Известный продюсер оценил идею запрета эзотериков и карт Таро 13:16 "Не смогла": на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета 08:06"Больно смотреть": антитренды свадебной моды 06:04Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина 04:16Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки 02:11"Женщина сама платит – за себя и за свой аборт": крик души гинеколога 00:02Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу 21:49"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина 20:56В Москве при падении лифта погиб человек 20:48Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников 20:00В новом байопике "Володя" лицо Высоцкого воссоздадут с помощью нейросети 17:07В Канске при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек 16:41Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти

"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти
525

Немыслимая горечь утраты разрывает сердце огромному количеству людей. Трагедия произошла слишком неожиданно.

Всему свой срок, и жизнь человеческая, увы, не вечна. Порой смерть застает врасплох, настигает как гром среди ясного неба, и приходится мириться с неизбежным. Возлюбленная Максима Виторгана, актриса Нино Нинидзе, на днях улетела в Грузию, где 3 августа произошло стихийное бедствие.

В результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии погибли 18 человек, кроме того, многие пропали без вести. Как передает RT, вся территория горной местности разрушена. В правительстве страны решили объявить 7 августа днем траура, в который принято выражать скорбь.

Партнерша Максима Виторгана редко делится личным, поэтому можно только догадываться, насколько тяжело она восприняла трагедию. Она достаточно впечатлительная личность и наверняка опечалена, ведь ушли из жизни ее соотечественники.

Нино Нинидзе перенаправила информацию о трауре в микроблог. Таким образом она сообщила о смерти поклонникам, которые пропустили горькую новость.

"Сегодня в Грузии официальный день траура по погибшим в Шови. Если у вас будет возможность, пожалуйста, зажгите сегодня свечу в память о тех, кто стал жертвой природной стихии и людской безалаберности", — гласит заметка.

7 августа 2023, 16:52
Фото: imagebroker/Thilo Frank/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Нино Нинидзе✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виторгана засняли с другой женщиной

Актеры Кристина Бабушкина и Максим Виторган.
Актер Эдуард Радзюкевич.
Генеральный директор телеканала "Россия" Антон Златопольский и его жена телеведущая Дарья Златопольская.
Актриса Екатерина Гусева.
Певец Аркадий Укупник с женой Натальей.
Телеведущая Марианна Максимовская и ее супруг журналист Василий Борисов.
Актриса Любовь Аксенова.
Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.
Режиссер Клим Шипенко и его жена актриса Соня Карпунина.
Актриса Мария Миронова.

По теме

"Где-то плачет Виторган": Нинидзе поставила точку в истории любви новой песней
Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди

Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди
Светлана Крючкова дала интервью. В Кирове стартовал фестиваль "На семи холмах", посвященный театру, кино и журналистике.

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Ирина Мирошниченко и Лариса Лужина были в хороших отношениях. В понедельник, 7 августа, в Москве простились с советской легендой Ириной Мирошниченко.

"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу

"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу
Роскошная красотка Татьяна Плаксина берет от жизни все. Как и звездная мама Любовь Успенская, девушка выставляет к мужчинам повышенные требования. Исполнительница хита "По полюшку" рано начала принимать ухаживания мужчин и даже решилась на аборт у цыганки в 16 лет.

Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу

Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу
Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Любимая миллионами легенда советского кино и театра Ирина Мирошниченко скончалась в минувший четверг, 3 августа, в больнице.

Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко

Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко
Марина Зудина простилась с Ириной Мирошниченко. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в реанимации одной их столичных клиник, не приходят в сознание.

Выбор читателей

06/08ВскДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 06/08Вск"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 06/08Вск"Он нуждается в обследовании": всплыла правда об исчезнувшем Петросяне 06/08Вск"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 05/08СбтЛада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 05/08Сбт"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту