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Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
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Ирина Мирошниченко и Лариса Лужина были в хороших отношениях.

В понедельник, 7 августа, в Москве простились с советской легендой Ириной Мирошниченко. Звезда театра и кино покинула наш бренный мир в минувший четверг, 3 августа. Она скончалась в реанимации одной из больниц столицы, не приходя в сознание. Любимицу публику сгубили тяжелейшие проблемы со здоровьем, ей был 81 год.

На церемонию прощания с советской легендой в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников, коллеги по цеху, а также высокопоставленные чиновники, в том числе, министр культуры Ольга Любимова и спецпредставитель главы государства Михаил Швыдкой.

Смерть Ирины Мирошниченко стала огромной трагедией для народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной. Со слезами на глазах она призналась корреспонденту издания "Утро.ру", что состояла в хороших отношениях с коллегой. Она часто созванивались и поздравляли друг друга с праздниками.

Кроме того, Лариса Лужина рассказала о тайном романе почившей звезды. Оказывается, за ней в свое время ухаживал ныне покойный театральный актер Всеволод Абдулов. Он даже обратился к своему товарищу Владимиру Высоцкому, чтобы тот написал песню.

"И вот как раз лирическую композицию "Дом хрустальный" Высоцкий посвятил [Мирошниченко]. А не Марине Влади, как многие тогда думали", – заявила Лариса Лужина.

Также она не исключила, что московская квартира Ирины Мирошниченко может отойти городу, так как у нее не осталось наследников. Напомним, одинокая звезда оставила после себя три объекта недвижимости.

Кстати, расходы на траурные мероприятия взял на себя театр, которому Ирина Мирошниченко отдала почти 60 лет своей жизни. Один только элитный гроб обошелся примерно в 300 тысяч рублей.

7 августа 2023, 15:22
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Утро.ру✓ Надежный источник

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