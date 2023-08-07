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"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу

"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу
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Роскошная красотка Татьяна Плаксина берет от жизни все. Как и звездная мама Любовь Успенская, девушка выставляет к мужчинам повышенные требования.

Исполнительница хита "По полюшку" рано начала принимать ухаживания мужчин и даже решилась на аборт у цыганки в 16 лет. Певица наломала дров в юности, поэтому сейчас настойчиво пытается оградить дочь от роковых ошибок. Любовь Успенская помогла девушке побороть зависимость и депрессию. Теперь Татьяна Плаксина завидная невеста.

Наследница артистки невероятно преобразилась, стала ухоженной. Она называет себя певицей и даже выступает дуэтом с именитой мамой. Внешность — поправила, на сцену — попала. Дело осталось за малым — выйти замуж. Любовь Успенская уже давно мечтает о внуках.

Только вот нет пока у Татьяны Плаксиной принца на белом коне, с которым бы до конца дней в одном направлении смотреть. Причем к кандидатам на руку и сердце звездная дочь относится претензионно. Да и Любовь Успенская растила свою ягодку не для абы какого мужчинки.

Пятый канал опубликовал видео, на котором наследница певицы говорит, что не приемлет цветы в подарок от ухажеров. "Эта вот история меня немножко раздражает, потому что все это делают. Для меня это как способ откупиться. Я не верю в искренность этого жеста", — выразилась девушка.

Татьяна Плаксина добавила, что ее нужно удивлять чем-то особенным, мужчина должен подстраиваться под ее индивидуальность. Таким образом дочь Любови Успенской выставила условия будущему мужу. Надо только дождаться, когда мужчина мечты появится в ее судьбе.

7 августа 2023, 15:00
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Успенская без юбки показала роскошные ноги

Певец Александр Панайотов.
Певец Григорий Лепс с женой.
Певица Юлианна Караулова.
Певец Сергей Лазарев.
Певица Рита Дакота.
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.
Певец Эмин с сыном.
Продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией.
Певица Глюк’oZa.
Продюсер Яна Рудковская.
Певица Ани Лорак.
Певица Слава.
Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
Дочь певицы Валерии, артистка Анна Шульгина.
Певец Филипп Киркоров.
Поющая ведущая Ольга Бузова.
Телеведущая Юлия Барановская.
Рэпер Егор Крид.

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