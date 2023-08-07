Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно

Телеведущая любит экзотическую кухню. Елена Ханга раскрыла предпочтения за плитой на Первом канале.



Темнокожая красотка российского телевидения родилась в Танзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но есть в ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждый уважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда — суп танзанийский.

Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерное употребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсем чуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. Елена Ханга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.

Ингредиенты для супа

Тыква — 1 кг

Вино белое сухое — 150 мл

Курага вяленая — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Мед липовый — 50 г.

Тимьян свежий — 15 г.

Вода — 1 л,

Сливочное масло — на глаз.

Рецепт супа

В первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, а затем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятый чеснок и жарит до золотистого цвета.

Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает от кожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливает вино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда и перемешивает все это.

Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм, доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь на медленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущий суп и дает ему настояться.

Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию до однородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается только налить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такой рецепт — попробуйте и оцените!

