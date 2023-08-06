"Сюрприз": нацепившая мини-юбку Долина крепко прижалась к парню у всех на виду

Пенсия – не повод сидеть дома и развлекать дедок. Лариса Долина себе цену знает.

Исполнительница хита "Льдинка" слегка напоминает коллегу, у которой есть песня "Айсберг". Как и Алла Пугачева, Лариса Долина тянется к молодым. Только Примадонна в ЗАГСе, а королева джаза на сцене.

С такими темпами 67-летняя блондинка может и переплюнуть Примадонну. Фаворитов у нее предостаточно, к тому же от совсем юных мальчишек Лариса Долина потянулась к возмужалым. Ранее певица брала в музыкальные партнеры "совсем зеленого" Ваню Дмитриенко, теперь же его место занял тезка. У звезды планы на 35-летнего Ваню Чебанова.

В телеграм-канале эстрадная дива поделилась впечатляющим видео, где также снялся ее нынешний партнер. Пенсионерка предстала в кадре в дерзкой дырявой одежде, мини-юбке и крепко прижалась к парню у всех на виду. Он заключил женщину в объятиях, а Лариса Долина игриво похлопала его по спине.

В ролике певица намекнула, что работает над записью совместной композиции со своим протеже. "Готовим сюрприз с Ваней Чебановым! Совсем скоро! Ждите!" — написала артистка.

Напомним, Долина была замужем три раза. Последние два супруга были на несколько лет моложе певицы.

Заключать новый брак звезда не торопится. В 2023 году ей сделал предложение руки и сердца поклонник прямо на сцене, но Лариса Долина с ним под венец не пошла.

