"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену

Умерла Ирина Мирошниченко Тесты Наследство Ирины Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Маленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиянМаленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиян

Лента новостей

Воскресенье 6 августа

15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается": всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне 12:27Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение 11:16Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года 10:46"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы 06:24Как спастись от жары: объяснил врач 04:07Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона 02:25Гонки на электросамокатах: как наказать лихача? 00:22Как отучить собаку от постоянного лая 22:06Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае 21:38"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту 21:25Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 21:17Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове 20:13Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса 20:00Гузеева привела собаку на съемки нового сезона "Давай поженимся" 17:24Пугачева возмутилась развлечениями детей: Это нормально вообще? 15:22Семенович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно 15:00Известный продюсер оценил идею запрета эзотериков и карт Таро 13:16 "Не смогла": на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета 08:06"Больно смотреть": антитренды свадебной моды 06:04Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина 04:16Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки 02:11"Женщина сама платит – за себя и за свой аборт": крик души гинеколога 00:02Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу 21:49"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина 20:56В Москве при падении лифта погиб человек 20:48Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников 20:00В новом байопике "Володя" лицо Высоцкого воссоздадут с помощью нейросети 17:07В Канске при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек 16:41Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов! 16:04"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам 14:38"Не лезть!": молодой красавец взял под крыло Орлову вместо седого мужа 14:13Внебрачный сын Жириновского судится за его наследство 13:28Больно: Варум оставила Агутина не в силах терпеть 13:12Умерла жена Раймонда Паулса 11:00"Смотрится плоско": с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия 10:01Участница "Беременна в 16" откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам 09:46"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой 08:02"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман 06:07Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности 04:06Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку 02:05"Я не знаю, кто это": мужчина снял на видео необычного зверька 00:02Добро не дремлет: три хорошие новости о спасении детей 23:57В Москве задержали подозреваемого в вымогательстве и похищении иностранца 23:50Россиянам порекомендовали носить в жаркую погоду одежду из натуральных тканей 23:46Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце 23:40Диетолог: Сливы способны препятствовать старению 23:26Что делать в случае потери багажа? Ответил юрист 23:09В России стало больше условий для возникновения ураганов и смерчей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену

"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену

Беда пришла откуда не ждали. Исполнительница шлягера "Девочка ночь" пострадала не на шутку, сейчас Лада Дэнс в другой клинике.

В субботу, 5 августа, поп-звезда 90-х могла легко погибнуть в ДТП в Московской области. За считанные секунды жизнь прелестной дамы едва не оборвалась, когда в машину, где она сидела, врезалось другое авто. В момент столкновения Лада Дэнс находилась в салоне на заднем кресле, об этом заявил ее продюсер Сергей Пудовкин.

Представитель певицы рассказал, как она себя чувствует на текущем этапе реабилитации. Блондинка получила жуткие увечья: черепно-мозговую травму, травму бедра и множество ушибов. Теперь Лада Дэнс попросту не может встать в строй. Цена аварии — пауза в карьере.

Сейчас знаменитость слишком слаба, чтобы выступать перед публикой. Поэтому пока она оставляет сцену. Когда вернется — неизвестно. Ее перевели в частную клинику из государственной. Врачи осмотрели знаменитость и дали утешительный прогноз.

"Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка находится в сознании", — поделился продюсер звезды. Он добавил, что после ДТП смог пообщаться с Ладой Дэнс.

Теперь певица окружена вниманием медиков, которые будут помогь ей восстанавливаться в ближайшее время. О выписке говорить еще рано. А пока Лада Дэнс копит силы для отложенных выступлений, ее представитель готовится к суду. Он планирует подать иск на транспортную компанию, которая организовала звезде перевозку.

6 августа 2023, 15:58
Лада Дэнс. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму

"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной

"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной
Дочь народного артиста РСФСР проанализировала свою жизнь. Елизавета Боярская чересчур самокритична. Семья, которую создали Михаил Боярский и Лариса Луппиан, с трудом можно назвать идеальной.

"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого

"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого
Мастер спорта СССР международного класса заговорила о важном. Татьяна Тарасова с болью в сердце подала обществу сигнал. Очень тяжело, когда уходят близкие родные люди.

"Он нуждается": всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне

"Он нуждается": всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне
Поклонникам очень жаль старичка-юмориста, который всего-то и хотел – быть счастливым. Евгений Петросян поставил на кон все, что у него было. Словно в одночасье его жизнь перевернулась с ног на голову.

Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение

Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение
Он был еще свеж и подтянут, а она все та же – горделивая, своенравная и расчетливая. Алла Пугачева с полуслова дала джентльмену от ворот поворот. Леонид Якубович так и не забыл. В минувшую субботу на экраны вышел юбилейный выпуск шоу "Поле чудес".

"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы

"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы
Раскрыто увлечение юной девушки. Неужели певица Глюкоза такое поощряет? Получив девять классов образования, наследница звезды Лидия Чистякова сочла, что уже взрослая.

Выбор читателей

04/08Птн"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам 04/08Птн"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина 04/08ПтнРоман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов! 04/08ПтнНе Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников 05/08СбтЛада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 05/08СбтСеменович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно