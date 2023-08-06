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Воскресенье 6 августа

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"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной

"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной
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Дочь народного артиста РСФСР проанализировала свою жизнь. Елизавета Боярская чересчур самокритична.

Семья, которую создали Михаил Боярский и Лариса Луппиан, с трудом можно назвать идеальной. Исполнитель хита "Зеленоглазое такси" в браке был не безгрешен, с чем супруга вынужденно мирилась, дабы не допустить развода. Наследница четы Елизавета Боярская с ранних лет видела перед глазами достойный пример женщины, но росла проблемным ребенком.

В детстве актриса пеняла на учебу, проказничала и приносила домой двойки. Мать называла ее чертенком. По вине маленькой Лизы портилось, а то и вовсе уничтожалось семейное имущество. Ее просили быть такой же примерной, как старший брат. Однако Елизавета Боярская получала неуд и все продолжалось по кругу.

Звездный папа пытался найти оправдание любимой кровиночке, Михаил Боярский пробовал убедить жену, что девочкам позволительно быть глупыми. "А я рыдала между родителями: "Бо-о-же-э-э! Я позор нашей семьи!" — призналась в интервью Елизавета Боярская.

Будучи подростком, знаменитость признала себя никчемной — пришлось носить брекеты, лицо усыпало прыщами, отношения с противоположным полом не клеились. Чтобы повысить самооценку дочери, Лариса Луппиан отправила ее в модельную школу, а домой стала приглашать репетиторов по разным предметам.

Методом проб и ошибок наследница звездной четы научилась принимать свою внешность, к тому же из-за зубрежки проявился интерес к учебе. Елизавета Боярская окончила учебу на хорошие оценки, чем до сих пор гордится, как и дипломом "Лидер класса".

6 августа 2023, 15:06
Елизавета Боярская. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Тайны звезд✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елизавета Боярская застыла во времени

Удивительно, но в детстве Боярская не проявляла актерских способностей.
Сначала она хотела связать свою жизнь с журналистикой и работой в PR-службе.
Во время подготовительных курсов Боярская заметила, что не питает к этой специальности интерес.
Затем она решила поступать в театральный институт и блестяще его закончила.
Дебют Боярской на телеэкране состоялся в 2001 году.
Она получила роль в многосерийном фильме "Агент национальной безопасности 3".
С тех пор она снялась в десятках разных картин.
Боярская успела удостоиться нескольких наград и премий.
Артиста даже снимается в клипах.
Известная группа ILWT посвятила Боярской песню.

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