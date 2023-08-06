"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной

Дочь народного артиста РСФСР проанализировала свою жизнь. Елизавета Боярская чересчур самокритична.

Семья, которую создали Михаил Боярский и Лариса Луппиан, с трудом можно назвать идеальной. Исполнитель хита "Зеленоглазое такси" в браке был не безгрешен, с чем супруга вынужденно мирилась, дабы не допустить развода. Наследница четы Елизавета Боярская с ранних лет видела перед глазами достойный пример женщины, но росла проблемным ребенком.

В детстве актриса пеняла на учебу, проказничала и приносила домой двойки. Мать называла ее чертенком. По вине маленькой Лизы портилось, а то и вовсе уничтожалось семейное имущество. Ее просили быть такой же примерной, как старший брат. Однако Елизавета Боярская получала неуд и все продолжалось по кругу.

Звездный папа пытался найти оправдание любимой кровиночке, Михаил Боярский пробовал убедить жену, что девочкам позволительно быть глупыми. "А я рыдала между родителями: "Бо-о-же-э-э! Я позор нашей семьи!" — призналась в интервью Елизавета Боярская.

Будучи подростком, знаменитость признала себя никчемной — пришлось носить брекеты, лицо усыпало прыщами, отношения с противоположным полом не клеились. Чтобы повысить самооценку дочери, Лариса Луппиан отправила ее в модельную школу, а домой стала приглашать репетиторов по разным предметам.

Методом проб и ошибок наследница звездной четы научилась принимать свою внешность, к тому же из-за зубрежки проявился интерес к учебе. Елизавета Боярская окончила учебу на хорошие оценки, чем до сих пор гордится, как и дипломом "Лидер класса".