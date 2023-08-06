Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение

Он был еще свеж и подтянут, а она все та же – горделивая, своенравная и расчетливая. Алла Пугачева с полуслова дала джентльмену от ворот поворот. Леонид Якубович так и не забыл.

В минувшую субботу на экраны вышел юбилейный выпуск шоу "Поле чудес". Неожиданно для себя зрители увидели на Первом канале Примадонну, которая крутила барабан и надеялась на победу. Причем Алла Пугачева все-таки одержала триумф, ведь галантный Леонид Якубович всячески ее поддерживал. Звезда по-простому называла его Леней, а он и в ус не дул, как эта дама еще покажет себя.

Но важно понимать, что съемки велись давным-давно. Памятный выпуск в честь 30-летия шоу "Поле чудес" состоял из архивных кадров, которые не стыдно транслировать по телевидению снова. В незапамятные времена Алла Пугачева участвовала в программе, и Леонид Якубович решил показать, как это было.

Стоя за барабаном, звезда отгадала букву "м", а затем назвала слово "шахматы". По традиции ведущий объявил ее победителем. "Вы можете выбрать все, что вам угодно на свои полторы тысячи очков", — голосил Леонид Якубович. Расфуфыренная и довольная от того, что обошла в игре простых женщин, Примадонна решила взять "печечку", то бишь микроволновку.

И тогда шоумен сделал певице заманчивое предложение, от которого сложно отказаться, — сыграть с ним в суперигру. В ответ на это Алла Пугачева аж скривилась. "Мне так печка нужна, не хочу, Лень!" — посмеиваясь, махнула рукой певица.