"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы

Получив девять классов образования, наследница звезды Лидия Чистякова сочла, что уже взрослая. Ей надоело сидеть за партой, поэтому она решила отложить учебу на неопределенный срок. Ранее певица Глюкоза разрешила дочери и волосы в яркие цвета красить, и формально сменить имя на неоднозначное "Рэй". Теперь юная особа замахнулась на перемены посерьезнее.
Между тем 16-летняя Лидия старается укрепиться в шоу-бизнесе, пробует себя в кино и выпускает песни. Похоже, дочь Глюкозы искренне верит в свой талант. Увы, многие из тех, кто слышал о ней, иначе как ребенка известной артистки ее не запомнил. Остается лишь надеяться, что все впереди!
Пока ровесники готовятся к 1 сентября, дочь певицы Глюкозы в отрыве от школы. В личном телеграм-канале она показывает свою шальную молодость и рассказывает о ней. Недавно выяснилось, что Лидия Чистякова увлеклась японским мультфильмом, в котором персонажи заняты беспорядочными половыми связями. Любопытно, а мама Глюкоза знает?
"Хочу вам очень посоветовать аниме "Межрассовые рецензенты". История в том, что компания друзей ходит по борделям с разными рассами и пишут рецензии. Легенькое, интересное, смешное. Прям супер для того, чтобы провести вечерок..." — написала дочь певицы Глюкозы.