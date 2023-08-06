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Воскресенье 6 августа

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"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы

"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы
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Раскрыто увлечение юной девушки. Неужели певица Глюкоза такое поощряет?

Получив девять классов образования, наследница звезды Лидия Чистякова сочла, что уже взрослая. Ей надоело сидеть за партой, поэтому она решила отложить учебу на неопределенный срок. Ранее певица Глюкоза разрешила дочери и волосы в яркие цвета красить, и формально сменить имя на неоднозначное "Рэй". Теперь юная особа замахнулась на перемены посерьезнее.

Между тем 16-летняя Лидия старается укрепиться в шоу-бизнесе, пробует себя в кино и выпускает песни. Похоже, дочь Глюкозы искренне верит в свой талант. Увы, многие из тех, кто слышал о ней, иначе как ребенка известной артистки ее не запомнил. Остается лишь надеяться, что все впереди!

Пока ровесники готовятся к 1 сентября, дочь певицы Глюкозы в отрыве от школы. В личном телеграм-канале она показывает свою шальную молодость и рассказывает о ней. Недавно выяснилось, что Лидия Чистякова увлеклась японским мультфильмом, в котором персонажи заняты беспорядочными половыми связями. Любопытно, а мама Глюкоза знает?

"Хочу вам очень посоветовать аниме "Межрассовые рецензенты". История в том, что компания друзей ходит по борделям с разными рассами и пишут рецензии. Легенькое, интересное, смешное. Прям супер для того, чтобы провести вечерок..." — написала дочь певицы Глюкозы.

6 августа 2023, 10:46
Глюкоза и ее дочь Лидия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Лидии Чистяковой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сын покрылся татуировками, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с проблемными детьми

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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