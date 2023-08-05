Пугачева возмутилась развлечениями детей: Это нормально вообще?

Алла Пугачева – своенравная женщина. Певица смотрит на все аспекты жизни через призму своего опыта.

74-летняя Алла Пугачева с супругом и детьми весело проводят лето в Латвии. Недавно в Юрмалу из США прилетели Кристина Орбакайте с дочерью Клавой.

Родственники сразу нашли, чем заняться в солнечные летние дни. Сегодня Максим Галкин* обнародовал в социальных сетях любопытное видео.

На свежих кадрах развлекаются Гарри, Лиза и Клава. Дети наполняют воздушные шары водой, после чего лопают их во дворе дома.

Примадонну очень впечатлило зрелище. Настолько, что певица даже не пыталась скрыть удивление от устроенного ее отпрысками беспорядка.

В определенный момент Алла Борисовна воскликнула в сердцах: "Это нормально вообще? Это такие игры сейчас, да?". Муж знаменитости ответил утвердительно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Штурм раскритиковала волосы Пугачевой. По ее мнению, данный имидж Примадонне не подходит.

"Артисткам надо с годами менять свой стиль. Вот я посмотрела сейчас на новые фото Аллы Борисовны – длинные кудри надо убрать. Эту накладку надо убрать с головы. Напрашивается модный европейский ежик. Почти уверена, что ее стилисты предлагали такие варианты, но привычка одерживает верх. Сложно принять себя новую", — заявляла она.

* Решением российского Минюста признан иностранным агентом.