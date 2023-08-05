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Суббота 5 августа

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"Не смогла": на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета

"Не смогла": на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета
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Зепюр Брутян наслаждается материнством. При этом она не планирует задерживаться в декрете и мечтает как можно скорее вернуться на работу.

У Зепюр Брутян возникли трудности перед выходом из декрета. Для того, чтобы вернуться на съемочную площадку, ей нужно найти хорошую няню.

Сейчас пока что сделать это решительно не получается. Супруга режиссера Сарика Андреасяна пролила свет на тернии, через которые приходится проходиться возлюбленной Павла Прилучного.

"Мы постоянно находимся на связи. Она новая молодая мама, периодически звонит, пишет, советуется: что делать, куда, как. Поскольку Зепюр видит, что я рано вышла на площадку, то она тоже хотела найти няню. Однако сейчас довольно сложно подобрать подходящего человека для публичной семьи. Не смогла", — цитирует ее teleprogramma.pro.

Актриса призналась, что именно она посоветовала Зепюр Брутян хорошего врача, у которого рожала сама, и дала девушке несколько советов о том, как ухаживать за младенцем. Ребенка Прилучного и Брутян Лиза Моряк пока не видела, но отметила, что очень хочет познакомить мальчика со своей дочкой — Элизабет.

Судя по всему, Зепюр Брутян еще во время беременности решила, что при первой же возможности вернется к работе. Уже через месяц после родов она начала активно заниматься спортом, чтобы прийти в форму. Сейчас актриса вместе с супругом и сыном отдыхает на Мальдивах. Она признается, что порой из-за того, что Микаэль требует ее постоянного внимания, сильно устает, однако Павел Прилучный заботится о ней и старается во всем ей помогать.

5 августа 2023, 13:16
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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