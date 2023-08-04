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Пятница 4 августа

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"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина

"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина
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Певица Натали стала вдовой в 49 лет. На днях она похоронила мужа, с которым прожила 32 года.

В шоу-бизнесе редко можно встретить пары, которые живут вместе всю жизнь. Примеров гармоничных союзов можно пересчитать по пальцам, и брак певицы Натали как раз входил в этот небольшой процент.

К сожалению, продюсер Александр Рудин скончался несколько дней назад. Артистка поделилась, что причиной смерти любимого мужа стали последствия ковида. По некоторым данным, Рудин находился в тяжелой депрессии, которая могла быть спровоцирована коронавирусной инфекцией. Последней каплей стала смерть отца, которого мужчина похоронил за пару недель до того, как решил свести счеты с жизнью.

Впрочем, это уже не так важно, главное, что теперь Натали придется учиться жить без мужчины, который был с ней рядом почти всю жизнь.

"В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве.. Вся моя жизнь – это песня для него и про него… Не умею жить без него… пока… Буду учиться", – трогательно написала певица в личном блоге.

Но как же началась их история любви? Пара встретилась, когда Натали было всего 16 лет. С будущим супругом она познакомилась на музыкальном фестивале, где выступала с поп-группой. Парень, который был на четыре года старше, предложил начинающей артистке записать песню на студии. Девушка согласилась, и так они начали общаться.

"Мужа себе я искала с 13 лет. В каждом своем мальчике пыталась разглядеть: не он ли это? Точно знала, что не хочу флиртов, романов, я хочу только замуж", – рассказывала Натали.

По словам певицы, она чуть сама не разрушила свое счастье, по глупости решив закончить отношения с возлюбленным. Девушка на эмоциях предложила закончить отношения, а Александр не стал сопротивляться, сказал "Хорошо", развернулся и ушел. На следующий день она поняла, что совершила ошибку, и побежала мириться.

Свадьбу сыграли через два месяца после выпускного Наташи – с поддельной справкой о беременности, чтобы не ждать совершеннолетия невесты. Секретом счастливого брака артистка называла абсолютное доверие мужу.

Пара пережила и тяжелые времена. Супруги были женаты уже несколько лет, но ребенка родить никак не получалось. Натали пережила замершую беременность и выкидыш, прежде чем ощутила счастье материнства. У супругов родились трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений.

4 августа 2023, 21:49
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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