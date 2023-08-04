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Пятница 4 августа

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Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников

Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников
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В начале недели Евгений Петросян вместе с супругой отправился на море в отпуск.

Татьяна Брухунова в личном блоге заверяет, что они отдыхают на Черном море. Вместе с сыном Ваганом и, вероятно, няней пара сняла закрытую виллу на берегу. Молодая жена юмориста публикует умопомрачительные виды закатов, которые можно наблюдать из их апартаментов, а также "постит" снимки сына. По ее словам, она наконец-то делает то, о чем давно мечтала, а именно ничего.

Евгений Петросян не так активен в запрещенной социальной сети с картинками. Однако в начале своего отпуска он опубликовал снимок, на котором сидит на лавочке на фоне воды. Артист в бордовой футболке и темных шортах закинул ногу на ногу, на голове красуется капитанка, молодцевато сдвинутая набок. На коленях заметны тейпы – видимо, у 77-летнего юмориста проблемы с суставами.

"Как поется в песне, "Самое синее в мире Черное море МОЕ!" – подписал летний снимок Евгений Петросян.

Но... в Сети Евгения Петросяна заподозрили в обмане поклонников. Есть основания полагать, что фотография сделана больше полугода назад на Мальдивах. Дело в том, что фото из той же локации было опубликовано в блоге юмориста 5 декабря 2022 года. На нем та же футболка, те же шорты, та же капитанка и... те же тейпы. Да и на фоне очень похожая скамейка и облака.

Зачем же Евгений Петросян выдал Аравийское море за Черное? Вопрос, к сожалению, пока без ответа.

4 августа 2023, 20:48
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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